Україна
Тест після ВЛК — чи мобілізують з провальним результатом

Тест після ВЛК — чи мобілізують з провальним результатом

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 20:00
Оновлено: 19:02
Не пройшов тест після ВЛК - коли можуть не мобілізувати
Під час процесу військово-лікарської комісії. Фото: advokatpost.com

Після військово-лікарської комісії військовозобов’язаний громадянин має пройти спеціальний професійно-психологічний тест. Але навіть "провалений" тест не означає, що його відпустять додому — на мобілізацію це не впливає.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Провали тест — все одно мобілізують

До юристів звернувся громадянин, який проходив військово-лікарську комісію і тест на адаптивність.

Чоловік поцікавився, чи означає непроходження цього тесту, що військовозобов’язаний громадянин не рекомендується до військової служби.

"На жаль, людину не відпустять додому навіть за умови того, що вона "завалить тест". Якщо людина не має права на відстрочку та є придатною до проходження ВС - її мобілізують", — підкреслив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Мета професійно-психологічного тесту

Юрист пояснив, навіщо проводиться цей тест.

Основними завданнями професійно-психологічного відбору, який відбувається у вигляді тесту, є:

  • оцінка психологічної придатності кандидатів до видів діяльності, до виконання яких вони призначаються, прогноз успішності їх подальшої професійної діяльності під час проходження військової служби та виконання завдань за призначенням;
  • надання рекомендацій для раціонального розподілу військовослужбовців відповідно до рівня розвитку їх професійно важливих індивідуально-психологічних якостей за спорідненими військовими посадами (спеціальностями).

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які є строки проходження військово-лікарської комісії.

Додамо, ми повідомляли про те, як довго військово-лікарські комісії оформлюють документи про непридатність.

військовий облік мобілізація ВЛК військовозобов'язані тест
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
