Мобілізація в листопаді - чи призиватимуть чоловіків, старших 50 років

Мобілізовані громадяни віком від 50 років. Фото: "Голос Карпат"

Офіційного обмеження мобілізації військовозобов’язаних громадян віком від 50 років немає. Існує розпорядження щодо процедури мобілізації таких громадян, але цей документ призначений лише для службового користування.

Про це повідомили у Волинському обласному ТЦК.

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Мобілізацію чоловіків віком від 50 років ніхто не скасовував.

"Заборони щодо призову на військову службу громадян даної вікової категорії немає", — пояснили у територіальному центрі комплектування.

Про службове розпорядження

У Волинському ТЦК пояснили, звідки взялися чутки про обмеження мобілізації цієї категорії військовозобов’язаних.

"Є відповідне розпорядження щодо мобілізації осіб даного віку, однак цей документ врегульовує процедуру призову вказаної категорії осіб і, власне, призначений лише для службового користування", — зазначається у коментарі ТЦК.

Таким чином, якщо виникне потреба у військовозобов’язаних такого віку і вони відповідатимуть усім критеріям, зокрема, щодо стану здоров’я — вони будуть мобілізовані у листопаді 2024 року.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, кого не можуть мобілізувати у листопаді 2024 року.

Також ми повідомляли, чи вдасться Україні виконати план з мобілізації.