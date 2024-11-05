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Темпи мобілізації падають — чи вдасться Україні виконати план

5 листопада 2024 10:02
Микола Кондратюк - Редактор
Мобілізація в Україні — темпи набору військових падають
Військові під час навчань. Ілюстративне фото: armyinform
Микола Кондратюк - Редактор

Темпи мобілізації в Україні значно спадають, і, ймовірно, країна не виконає мобілізаційні плани до кінця року. Зараз на фронті не вистачає людей.

Про це заявила народна депутатка Соломія Бобровська в ефірі "Говорить великий Львів".

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Бобровська заявила, що набір до ЗСУ почав уповільнюватися після серпня. Протягом осені цей спад продовжився. 

Нардепка також підтвердила переведення в піхоту авіатехніків та спеціалістів ППО. За її словами, так зробили через нестачу солдатів на передовій.

"До грудня ми не виконуємо плану Генштабу ні на цей рік, ні на поставлений місяць. З цим складно, і ми повертаємося до ситуації весни 2024 року", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, кілька днів тому волонтер Марія Берлінська заявила, що Україні потрібна мобілізація жінок, інакше українцям доведеться здатися. Цю ініціативу підтримала нардепка Мар'яна Безугла. 

Крім того, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Роман Костенко повідомив, що для зміцнення обороноздатності країни необхідно мобілізувати 500 тисяч громадян

Україна фронт мобілізація війна в Україні військові

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