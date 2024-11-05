Мобилизация в ноябре — будут ли призывать мужчин старше 50 лет

Мужчины 50+ — мобилизуют ли их в ноябре
Официального ограничения мобилизации военнообязанных граждан в возрасте от 50 лет нет. Существует распоряжение по процедуре мобилизации таких граждан, но этот документ предназначен только для служебного пользования.
Об этом сообщили в Волынском областном ТЦК.
Запрета на мобилизацию 50+ нет
Мобилизацию мужчин в возрасте от 50 лет никто не отменял.
"Запрета о призыве на военную службу граждан данной возрастной категории нет", — пояснили в территориальном центре комплектования.
О служебном распоряжении
В Волынском ТЦК объяснили, откуда взялись слухи об ограничении мобилизации этой категории военнообязанных.
"Есть соответствующее распоряжение по мобилизации лиц данного возраста, однако этот документ регулирует процедуру призыва указанной категории лиц и собственно предназначен только для служебного пользования", — отмечается в комментарии ТЦК.
Таким образом, если возникнет потребность в военнообязанных такого возраста и они будут отвечать всем критериям, в частности, по состоянию здоровья, они будут мобилизованы в ноябре 2024 года.
Напомним, мы раньше писали о том, кого не могут мобилизовать в ноябре 2024 года.
Также мы сообщали, удастся ли Украине выполнить план по мобилизации.
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