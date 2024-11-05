Мобилизация в ноябре — будут ли призывать мужчин старше 50 лет

Мобилизированные граждане от 50 лет. Фото: "Голос Карпат"

Официального ограничения мобилизации военнообязанных граждан в возрасте от 50 лет нет. Существует распоряжение по процедуре мобилизации таких граждан, но этот документ предназначен только для служебного пользования.

Об этом сообщили в Волынском областном ТЦК.

Читайте также:

Запрета на мобилизацию 50+ нет

Мобилизацию мужчин в возрасте от 50 лет никто не отменял.

"Запрета о призыве на военную службу граждан данной возрастной категории нет", — пояснили в территориальном центре комплектования.

О служебном распоряжении

В Волынском ТЦК объяснили, откуда взялись слухи об ограничении мобилизации этой категории военнообязанных.

"Есть соответствующее распоряжение по мобилизации лиц данного возраста, однако этот документ регулирует процедуру призыва указанной категории лиц и собственно предназначен только для служебного пользования", — отмечается в комментарии ТЦК.

Таким образом, если возникнет потребность в военнообязанных такого возраста и они будут отвечать всем критериям, в частности, по состоянию здоровья, они будут мобилизованы в ноябре 2024 года.

Напомним, мы раньше писали о том, кого не могут мобилизовать в ноябре 2024 года.

Также мы сообщали, удастся ли Украине выполнить план по мобилизации.