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Чоловіки можуть отримати ще один документ від ТЦК — в чому його відмінність від повістки

21 квітня 2024 16:05
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко
Чоловіки можуть отримати ще один документ від ТЦК — в чому його відмінність від повістки
Новобранці ЗСУ. Фото ілюстративне: Житомирський ОТЦК СП/Facebook
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко

Новий закон про мобілізацію запроваджує ще один документ, який може отримати громадянин від ТЦК — вимогу. Цей документ не слід плутати із повісткою.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

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Чим вимога ТЦК відрізняється від повістки

Вимога ТЦК передує зверненню до суду із позовом стосовно обмеження ухилянта у праві керування авто.

У поштовому повідомленні день відмітки про неможливість вручення вимоги за адресою місцезнаходження, якщо ця особа не повідомила іншої адреси, буде вважатися днем вручення вимоги ТЦК. Після цього можна буде ставити перед судом питання про обмеження особи у праві керування автомобілем.

Новий закон досить детально регулює умови, за яких громадянину надсилається вимога, наслідки її повернення з відміткою про невручення тощо. Питання повісток, як випливає із закону, повністю буде регулюватися актом Кабміну.

Крім того вимога вручається:

  • Коли громадянин не з'явився до ТЦК, не пройшов ВЛК або не уточнив свої дані протягом 60 днів;
  • ТЦК звертається до поліції з вимогою доставити такого громадянина до ТЦК;
  • У разі неможливості доставки, керівник ТЦК протягом 5 днів направляє громадянину в паперовій формі поштою "вимогу".

Окрім обмеження у праві керування авто, до громадянина чи підприємства, де він працює, можуть застосувати досить серйозні штрафи за порушення правил військового обліку.

Раніше ми писали, про те, що у Верховному Суді пояснили, у чому саме полягає умисел при ухиленні від мобілізації.

Також ми пояснювали, які дії працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати перед врученням повісток.

закон
мобілізація
повістки
бойова повістка

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