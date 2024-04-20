Добровольці можуть отримати відстрочку — що трактує новий закон про мобілізацію

Українські військові. Фото: Генштаб

Згідно з новими правилами мобілізації, ухилення від призову в Україні стало неможливим для чоловіків. Однак існує можливість отримати відстрочку на два місяці.

Про це стало відомо з тексту закону про мобілізацію.

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Нещодавно Верховна Рада прийняла закон, який вводить значні штрафи для тих, хто уникає служби. Закон також вимагає, щоб всі чоловіки віком від 25 до 60 років стали на військовий облік протягом двох місяців з моменту набуття законом чинності. У разі невиконання цієї вимоги їх буде розшукувати поліція.

Чоловікам призовного віку тепер потрібно завжди мати при собі документи військового обліку, які можуть запитувати не тільки співробітники ТЦК та поліція, але й прикордонники.

Також варто зазначити, що для реєстрації у військовому обліку скоро не буде необхідності особисто відвідувати Територіальні центри комплектування. Це можна буде зробити через спеціальний мобільний додаток, який наразі розробляється. Чоловіки, які звернуться до ТЦК добровільно, отримають двомісячну відстрочку для вирішення особистих питань та підготовки.

Повістки будуть відправлятися поштою, і у випадку відмови від підтвердження отримання або якщо листоноші не зможуть доставити повістку, ТЦК може звернутися до суду. Громадянину, який ухиляється від призову, може бути заборонено користуватися особистим транспортом до кінця мобілізації. Водночас високопосадовці та чиновники середнього рівня не підпадають під дію закону про мобілізацію. Від військової служби звільняються:

чиновники категорії "А";

голови обласних та районних рад;

сільські, селищні та міські голови;

а також 50% чиновників категорії "Б" та представників органів місцевого самоврядування.

Нагадаємо, в що новому законопроєкті про мобілізацію в Україні є положення про можливість вилучення транспортних засобів у власників, які мають більше одного авто.

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