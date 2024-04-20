Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Добровольці можуть отримати відстрочку — що трактує новий закон про мобілізацію arrow

Добровольці можуть отримати відстрочку — що трактує новий закон про мобілізацію

20 квітня 2024 21:32
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Добровольці можуть отримати відстрочку — що трактує новий закон про мобілізацію
Українські військові. Фото: Генштаб
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Згідно з новими правилами мобілізації, ухилення від призову в Україні стало неможливим для чоловіків. Однак існує можливість отримати відстрочку на два місяці.

Про це стало відомо з тексту закону про мобілізацію.

Читайте також:

Відстрочка для добровольців

Нещодавно Верховна Рада прийняла закон, який вводить значні штрафи для тих, хто уникає служби. Закон також вимагає, щоб всі чоловіки віком від 25 до 60 років стали на військовий облік протягом двох місяців з моменту набуття законом чинності. У разі невиконання цієї вимоги їх буде розшукувати поліція.

Чоловікам призовного віку тепер потрібно завжди мати при собі документи військового обліку, які можуть запитувати не тільки співробітники ТЦК та поліція, але й прикордонники.

Також варто зазначити, що для реєстрації у військовому обліку скоро не буде необхідності особисто відвідувати Територіальні центри комплектування. Це можна буде зробити через спеціальний мобільний додаток, який наразі розробляється. Чоловіки, які звернуться до ТЦК добровільно, отримають двомісячну відстрочку для вирішення особистих питань та підготовки.

Повістки будуть відправлятися поштою, і у випадку відмови від підтвердження отримання або якщо листоноші не зможуть доставити повістку, ТЦК може звернутися до суду. Громадянину, який ухиляється від призову, може бути заборонено користуватися особистим транспортом до кінця мобілізації. Водночас високопосадовці та чиновники середнього рівня не підпадають під дію закону про мобілізацію. Від військової служби звільняються:

  • чиновники категорії "А";
  • голови обласних та районних рад;
  • сільські, селищні та міські голови;
  • а також 50% чиновників категорії "Б" та представників органів місцевого самоврядування.

Нагадаємо, в що новому законопроєкті про мобілізацію в Україні є положення про можливість вилучення транспортних засобів у власників, які мають більше одного авто.

Раніше ми писали, хто з українців втратив відстрочку від мобілізації за новим законом

закон
українці
Україна
воєнний стан
мобілізація
військовозобов'язані
добровольці

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

16 квітня 2024

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

19 квітня 2024

13:46 Народний синоптик Наталка Діденко попередила про заморозки — коли ситуація покращиться