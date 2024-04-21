Мужчины могут получить еще один документ от ТЦК — в чем его отличие от повестки

Новобранцы ВСУ. Фото иллюстративное: Житомирский ОТЦК СП/Facebook

Новый закон о мобилизации вводит еще один документ, который может получить гражданин от ТЦК — требование. Этот документ не следует путать с повесткой.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

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Требование ТЦК предшествует обращению в суд с иском об ограничении уклоняющегося в праве управления авто.

В почтовом сообщении день отметки о невозможности вручения требования по адресу местонахождения, если это лицо не уведомило о другом адресе, будет считаться днем вручения требования ТЦК. После этого можно будет ставить перед судом вопрос об ограничении личности в праве вождения.

Новый закон достаточно детально регулирует условия, при которых гражданину направляется требование, последствия его возвращения с отметкой о невручении. Вопрос повесток, как следует из закона, полностью будет регулироваться актом Кабмина.

Кроме того, требование вручается:

Когда гражданин не явился в ТЦК, не прошел ВЛК или не уточнил свои данные в течение 60 дней;

ТЦК обращается в полицию с требованием доставить такого гражданина в ТЦК;

В случае невозможности доставки руководитель ТЦК в течение 5 дней направляет гражданину в бумажной форме по почте "требование".

Кроме ограничения в праве вождения, к гражданину или предприятию, где он работает, могут применить достаточно серьезные штрафы за нарушение правил военного учета.

Ранее мы писали о том, что в Верховном Суде объяснили, в чем именно состоит умысел при уклонении от мобилизации.

Также мы объясняли, какие действия работники ТЦК будут обязаны совершать перед вручением повесток.