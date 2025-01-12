ЗМІ пояснили, чому на фронті більше чоловіків віком 35-45 років

Український військовий. Фото: Міноборони

В Україні серед мобілізованих на фронті переважали чоловіки віком 35-40 років. Причиною цього є менша кількість українців, які народилися після становлення незалежності.

Про це йдеться у матеріалі texty.org.ua.

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Вік мобілізованих

За даними демографічної піраміди населення станом на початок 2024 року, покоління молодих людей в Україні має меншу чисельність, аніж покоління людей середнього віку.

Причиною цього є нижча народжуваність у перші роки незалежності. Саме тому на фронті зараз так багато чоловіків віком 35-45 років — у піраміді їх найбільше.

Демографічна піраміда. Фото: texty.org.ua

Тому зменшення мобілізаційного віку до 18 років не дасть змогу значно збільшити резерв.

У матеріалі йдеться, що війна спричинить дуже важкі демографічні наслідки для України, а чисельність наступних поколінь залежить від кількості молоді та її готовності створювати родини. Зараз людей віком 25-35 років дуже мало.

Нагадаємо, командир першого стрілецького батальйону 59 ОМПБр імені Якова Гандзюка з позивним "Кондор" розповів, що значна частина чоловіків на фронті поважного віку.

А за словами ексголови МЗС Дмитра Кулеби, в Україні можуть знизити мобілізаційний вік.