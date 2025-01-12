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Мужчин какого возраста больше всего на фронте — исследование

12 января 2025 15:32
Евгения Брюховецкая - редактор
СМИ объяснили, почему на фронте больше мужчин в возрасте 35-45 лет
Украинский военный. Фото: Минобороны
Евгения Брюховецкая - редактор

В Украине среди мобилизованных на фронте преобладали мужчины в возрасте 35-40 лет. Причиной этого является меньшее количество украинцев, которые родились после становления независимости.

Об этом говорится в материале texty.org.ua.

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По данным демографической пирамиды населения по состоянию на начало 2024 года, поколение молодых людей в Украине имеет меньшую численность, чем поколение людей среднего возраста.

Причиной этого является более низкая рождаемость в первые годы Независимости. Именно поэтому на фронте сейчас так много мужчин в возрасте 35-45 лет — в пирамиде их больше всего.

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Демографическая пирамида. Фото: texty.org.ua 

Поэтому уменьшение мобилизационного возраста до 18 лет не позволит значительно увеличить резерв.

В материале говорится, что война повлечет очень тяжелые демографические последствия для Украины, а численность следующих поколений зависит от количества молодежи и ее готовности создавать семьи. Сейчас же людей в возрасте 25-35 лет очень мало.

Напомним, командир первого стрелкового батальона 59 ОМПБр имени Якова Гандзюка с позывным "Кондор" рассказал, что значительная часть мужчин на фронте почтенного возраста.

А по словам экс-главы МИД Дмитрия Кулебы, в Украине могут снизить мобилизационный возраст.

военный учет мобилизация военнообязанные мужчины фронт

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