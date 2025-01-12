Кулеба допустив, що в Україні можуть знизити мобілізаційний вік, але не до 18 років

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Фото: Reuters

В Україні протягом грудня активно поширювалася інформація про зниження мобілізаційного віку до 18 років. Зокрема, такі заклики були з боку США, і хоч українська сторона виступала проти, однак ризик залишається реальним.

Про це в інтерв'ю BBC заявив колишній очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

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За словами Дмитра Кулеби, зниження мобілізаційного віку не буде настільки драматичним, як це звучить. Оскільки він не бачить причин, чому пороговий рівень має впасти до 18 років. Проте в будь-якому випадку, якщо буде хоч якесь зниження, то безпосередньо генерали мають пояснити народу, че в це потрібно.

"Саме генерали повинні донести цей аргумент до політичного керівництва, парламенту, і що найбільш важливо, до народу України. Чому це потрібно зробити, тому що це буде надзвичайно болючим рішенням, яке не буде вітатися жодною частиною українського суспільства. Тому я не знаю, чи це станеться, але якщо це станеться, я впевнений, що вік не знизиться. Вік не знизиться до 18 років одразу", — сказав Кулеба.

Він додав, що якщо й буде зниження мобілізаційного віку, то лише на один-два роки. Також він розповів, що єдиний, хто був би радий зниженню до 18 років — так це його син. Дмитро Кулеба розповів, що ледве вмовив його не йти на війну, а навпаки , продовжувати навчання в університеті.

Також під час інтерв'ю колишній глава МЗС наголосив, що у разі зниження мобілізаційного віку, кожен кому прийшов час, повинен буде готовий піти на фронт.

"Якщо настав ваш час, ви маєте прийняти цей виклик із гідністю", — додав він.

Нагадаємо, у суботу стало відомо, що Верховна Рада вже наступного тижня проголосує за продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Зокрема, він діятиме до 9 травня 2025 року.

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