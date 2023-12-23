Чоловіків можуть зобов'язати з'явитися до ТЦК через електронне сповіщення, — Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: соцмережі

Міністерство оборони обмірковує варіант надсилання електронних повідомлень чоловікам про необхідність прибути у військкомат. Також запрошення будуть надіслані чоловікам, які перебувають за кордоном.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров в інтерв'ю Суспільному.

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"Ми вивчили різні інформаційні ресурси для визначення відповідного підходу. Важливо зрозуміти, хто з чоловіків підходить: військовозобов'язані, службовці чи ветерани? Залежно від цього ми вирішимо, кому буде спрямована пропозиція служити. Це складний процес, який потребує детального обговорення", — зазначив він.

Умєров також уточнив, що запрошення буде надіслано чоловікам-громадянам України, включаючи тих, хто проживає за кордоном.

"Після остаточного рішення про категорії, запрошення будуть розіслані всім відповідним особам", — зазначив він.

Міністр також зазначив, що міністерство працює над технічними аспектами, щоб процес був організований на найвищому рівні цивілізованості.

Нагадаємо, що представники місцевих ТЦК мають повноваження сповіщати військовозобов'язаних громадян у публічних місцях. Ця процедура включає інформування громадян про необхідність реєструватися або оновлювати свої реєстраційні дані.