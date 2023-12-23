Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Чоловіків можуть зобов'язати з'явитися до ТЦК через електронне сповіщення, — Умєров arrow

Чоловіків можуть зобов'язати з'явитися до ТЦК через електронне сповіщення, — Умєров

23 грудня 2023 16:08
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Чоловіків можуть зобов'язати з'явитися до ТЦК через електронне сповіщення, — Умєров
Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: соцмережі
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Міністерство оборони обмірковує варіант надсилання електронних повідомлень чоловікам про необхідність прибути у військкомат. Також запрошення будуть надіслані чоловікам, які перебувають за кордоном.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров в інтерв'ю Суспільному.

Читайте також:

Чоловікам надсилатимуть електронні запрошення до ТЦК

"Ми вивчили різні інформаційні ресурси для визначення відповідного підходу. Важливо зрозуміти, хто з чоловіків підходить: військовозобов'язані, службовці чи ветерани? Залежно від цього ми вирішимо, кому буде спрямована пропозиція служити. Це складний процес, який потребує детального обговорення", — зазначив він. 

Умєров також уточнив, що запрошення буде надіслано чоловікам-громадянам України, включаючи тих, хто проживає за кордоном.

"Після остаточного рішення про категорії, запрошення будуть розіслані всім відповідним особам", зазначив він.

Міністр також зазначив, що міністерство працює над технічними аспектами, щоб процес був організований на найвищому рівні цивілізованості.

Нагадаємо, що представники місцевих ТЦК мають повноваження сповіщати військовозобов'язаних громадян у публічних місцях. Ця процедура включає інформування громадян про необхідність реєструватися або оновлювати свої реєстраційні дані.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію - 80x80

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

Актуальне по темі