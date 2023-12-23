Мобилизация в Украине - где ТЦК могут выдавать повестки

Сотрудник ТЦК выписывает повестку. Фото: соцсети

Представители местных ТЦК имеют полномочия оповещать военнообязанных граждан в публичных местах. Эта процедура включает в себя информирование граждан о необходимости регистрироваться или обновлять свои регистрационные данные.

Об этом сообщил руководитель службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире OBOZ.UA.

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Фитьо сообщил, что представители ТЦК могут осуществлять процессы уведомления в местах, не запрещенных законодательством.

"Это может быть на улице, у блокпоста, возле торгового центра или даже внутри него, в кафе и так далее. В общем, в любых общественных местах", — подчеркнул он.

Фитьо также указал, что если военнообязанный имеет при себе документы, подтверждающие его личность и военный учет, например, указание на регистрацию в определенном Центре, его военную специальность, а также документ о предоставлении ему отсрочки, то дополнительные вопросы не возникают.

В случае, если мужчина не зарегистрирован в военном учете, не обновил свои данные или не имеет документа об отсрочке, ему выдают повестку для посещения Центра с целью обновления данных.

Напомним, что адвокат Ростислав Кравец прокомментировал заявления Марьяны Безуглой о вручении повесток не только работниками ТЦК, но и полицейскими. По словам специалиста, у полиции нет такой функции, к тому же для этого нужны дополнительные расходы из госбюджета.