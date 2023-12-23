Мужчин могут обязать явиться в ТЦК через электронное оповещение, — Умеров

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: соцсети

Министерство обороны обдумывает вариант отправки электронных уведомлений мужчинам о необходимости прибыть в военкомат. Также приглашения будут разосланы мужчинам, которые находятся за границей.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров в интервью Суспільному.

Читайте также:

Мужчинам будут присылать электронные приглашения в ТЦК

"Мы изучили различные информационные ресурсы для определения подходящего подхода. Важно понять, кто из мужчин подходит: военнообязанные, служащие или ветераны? В зависимости от этого мы решим, кому будет направлено предложение служить. Это сложный процесс, который требует детального обсуждения", — отметил министр.

Умеров также уточнил, что приглашения будут отправлены мужчинам-гражданам Украины, включая тех, кто проживает за границей.

"После окончательного решения о категориях, приглашения будут разосланы всем соответствующим лицам", — указал он.

Министр также отметил, что министерство работает над техническими аспектами, чтобы процесс был организован на высоком уровне цивилизованности.

Напомним, что представители местных ТЦК имеют полномочия оповещать военнообязанных граждан в публичных местах. Эта процедура включает в себя информирование граждан о необходимости регистрироваться или обновлять свои регистрационные данные.