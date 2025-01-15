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Чому частина виключених знову з'явилася на обліку

15 січня 2025 21:56
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Виключені з обліку — чому виключених повернули на облік
Український військовозобов’язаний з військовим квитком. Фото: Sobitie
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

З 2024 року в законодавстві змінилося ставлення до військового обліку громадян, засуджених за низку тяжких злочинів. У новому законі їх уже не виключають з військового обліку і можуть мобілізувати.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Виключення з обліку засуджених за тяжкі злочини

В Україні до 2024 року була чинною норма законодавства, яка виключала з військового обліку частину військовозобов’язаних громадян.

Йшлося про тих громадян, які були засуджені за тяжкі злочини.

Що змінилося у законодавстві

Втім, підкреслив адвокат Юрій Айвазян, ця норма про виключення діяла тільки до 18 травня 2024 року.

"Станом на зараз норма статті 37 Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу" такої норми не містить", — наголосив юрист.

Тобто в 2025 році можуть відновити на військовому обліку та мобілізувати навіть тих громадян, які були раніше засуджені за тяжкі злочини.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи правомірними є дії ТЦК щодо ВЛК для виключеного з обліку.

Додамо, ми повідомляли про чотири підстави, коли можуть виключити з військового обліку.

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