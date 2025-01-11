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Коли можуть виключити з військового обліку — чотири підстави

11 січня 2025 02:30
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Військовий облік у січні 2025 — за яких підстав чоловіка можуть виключити
Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

В Україні діє воєнний стан та загальна мобілізація, під час яких військовозобов'язані чоловіки віком від 25 до 60 років повинні перебувати на військовому обліку та можуть бути призвані на військову службу. Водночас законодавством передбачено, що за певних підстав громадян можуть виключити з військового обліку.

Коли саме військовозобов'язані чоловіки підлягають виключенню з обліку ТЦК, розповіли фахівці адвокатського об’єднання "Бачинський та партнери".

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Так, за словами правознавців, відповідно до ст. 37 Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу", виключення з обліку можливе за таких чотирьох підстав: 

  1. Припинення громадянства України;
  2. Досягнення граничного віку (60 років);
  3. Непридатність до служби за висновком військово-лікарської комісії (ВЛК);
  4. Смерть або визнання особи безвісно відсутньою/померлою. 

"Окрім цих підстав, існують інші підстави, які можуть бути використані для виключення з військового обліку. Наприклад, якщо військовий одноособово виховує дитину віком до 18 років, то він/вона може бути виключені з військового обліку", — зазначили юристи.

 

Військовий облік у січні 2025 — за яких підстав чоловіка можуть виключити
Військовозобов'язаний чоловік в ТЦК та СП. Скриншот з відео на Youtube

Виключення з обліку 2025 — як це зробити

Щоб бути виключеним з обліку, громадянин повинен звернутися до ТЦК та СП із заявою та переліком документів, які надають право на виключення з обліку (наприклад, медична довідка). Після розгляду поданих матеріалів центр комплектування видає наказ про виключення з обліку.

Важливо: після виключення з обліку, в громадянина не вилучають військово-обліковий документ, а ставлять у ньому певну відмітку.

Раніше ми писали, які є підстави для заміни військово-облікового документа. 

Нагадаємо, ми повідомляли, як довести виключення з військового обліку, якщо архів ТЦК був знищений під час бойових дій.

Також ми інформували, як дізнатися, чому ви опинилися у розшуку ТЦК.

Україна військовий облік мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані

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