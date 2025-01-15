Исключенные с учета — почему исключенных вернули на учет

Украинский военнообязанный с военным билетом. Фото: Sobitie

С 2024 года в законодательстве изменилось отношение к военному учету граждан, осужденных за ряд тяжких преступлений. В новом законе их уже не исключают с воинского учета и могут мобилизовать.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Исключение с учета осужденных за тяжкие преступления

В Украине до 2024 года действовала норма законодательства, которая исключала с воинского учета часть военнообязанных граждан.

Речь шла о тех гражданах, которые были осуждены за тяжкие преступления.

Что изменилось в законодательстве

Впрочем, подчеркнул адвокат Юрий Айвазян, эта норма об исключении действовала только до 18 мая 2024 года.

"По состоянию на сейчас норма статьи 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" такой нормы не содержит", — подчеркнул юрист.

То есть в 2025 году могут восстановить на воинском учете и мобилизовать даже тех граждан, которые были ранее осуждены за тяжкие преступления.

Напомним, мы ранее писали о том, правомерны ли действия ТЦК относительно ВВК для исключенного с учета.

Далее, мы сообщали о четырех основаниях, когда могут исключить с воинского учета.