Чи можна відправити на передову всіх поліцейських — відповідь МВС

Інструктаж поліцейських перед початком зміни. Фото: Нацполіція України

Мобілізувати та відправити на фронт усіх правоохоронців — така пропозиція останнім часом набуває популярності в соцмережах. Проте існує кілька причин, чому реалізувати цю ідею не видається можливим.

Про це міністр МВС Ігор Клименко розповів в інтерв’ю "Радіо Свобода" у четвер, 20 червня.

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Працівники правоохоронних органів заброньовані

Як повідомив міністр МВС Клименко, на сьогодні дійсно працівники правоохоронних органів заброньовані від мобілізації. Також частину поліцейських, а таких в Нацполіції 17 тисяч, неможливо мобілізувати, бо вони не досягли мобілізаційного віку — 25 років.

"На сьогодні поліцейські виконують свої функції безпосередньо в областях, на території яких ведуться бойові дії — це 25 тисяч — Чернігівська, Сумська, Харківська, Донецька, Херсонська і так далі. Підрозділи, які безпосередньо беруть учать у бойових діях, нараховують на сьогодні понад 6 тисяч осіб поліцейських. Підрозділи, які додатково придані до ДПСУ на охорону, в тому числі і північного кордону з Білоруссю, — ще 5 тисяч осіб", — повідомив міністр.

Формування бойових бригад на базі Нацполіції

За словами Клименка, наразі формуються бойові бригади, які підсилять Сили оборони найближчим часом.

"Близько 50% поліцейських Нацполіції на сьогодні будуть залучені або безпосередньо до бойових дій, або до обслуговування території — евакуації, документування воєнних злочинів, несення служби — в наближених до зони бойових дій районах", — зазначив Клименко.

Різниця в навичках поліцейських та військових

Також міністр зазначив, що в Україні погіршується криміногенна ситуація, та прокоментував заяви у соцмережах щодо мобілізації поліцейських, бо правоохоронці треновані та вже вміють поводитися зі зброєю.

"Поліцейський навчений застосовувати зброю і силу проти злочинця, але це не має нічого спільного з окопами, з інженерними спорудами, з діями в складі відділення, взводу чи роти. Стріляти з автомата по злочинцю чи спецназ, який захоплює злочинну організацію, наприклад, — це одне, це дія в міст. Але це не те, що дія в полі, лісі тощо", — зазначив очільник МВС.

Клименко підкреслив, що специфіка роботи поліцейських та військових дуже різна.

Нагадаємо, в МВС назвали точну кількість поліцейських, що виходять сьогодні на вулиці разом із ТЦК, — це 513 патрулів станом на сьогодні.

Також Клименко повідомив, що його син служить у Збройних силах України: він мобілізувався в лютому цьогоріч, одразу як йому виповнилось 27 років.

Раніше ми писали, що з країнами Європейського Союзу тривають переговори стосовно можливого повернення чоловіків, які нелегально виїхали з України.