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Почему нельзя отправить на фронт всех полицейских — ответ МВД

21 июня 2024 13:09
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Можно ли отправить на передовую всех полицейских — ответ МВД
Инструктаж полицейских перед началом смены. Фото: Нацполиция Украины
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Мобилизовать и отправить на фронт всех правоохранителей — такое предложение в последнее время набирает популярности в соцсетях. Однако существует несколько причин, почему реализовать эту идею не представляется возможным.

Об этом министр МВД Игорь Клименко рассказал в интервью "Радио Свобода" в четверг, 20 июня.

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Сотрудники правоохранительных органов забронированы

Как сообщил министр МВД Клименко, на сегодня действительно работники правоохранительных органов забронированы от мобилизации. Также часть полицейских, а таких в Нацполиции 17 тысяч, невозможно мобилизовать, потому что они не достигли мобилизационного возраста — 25 лет. 

"На сегодняшний день полицейские выполняют свои функции непосредственно в областях, на территории которых ведутся боевые действия, это 25 тысяч — Черниговская, Сумская, Харьковская, Донецкая, Херсонская и так далее. Подразделения, которые непосредственно участвуют в боевых действиях, насчитывают на сегодня более 6 тысяч человек полицейских. Подразделения, которые дополнительно приданы к ГПСУ на охрану, в том числе и северной границы с Беларусью, — еще 5 тысяч человек", — сообщил министр. 

Формирование боевых бригад на базе Нацполиции

По словам Клименко, сейчас формируются боевые бригады, которые усилят Силы обороны в ближайшее время.

"Около 50% полицейских Нацполиции на сегодня будут задействованы или непосредственно в боевых действиях, или в обслуживании территории — эвакуации, документировании военных преступлений, несении службы — в приближенных к зоне боевых действий районах", — отметил Клименко.

Разница в навыках полицейских и военных

Также министр отметил, что в Украине ухудшается криминогенная ситуация, и прокомментировал заявления в соцсетях, по мобилизации полицейских, потому что правоохранители тренированы и уже умеют обращаться с оружием. 

"Полицейский обучен применять оружие и силу против преступника, но это не имеет ничего общего с окопами, с инженерными сооружениями, с действиями в составе отделения, взвода или роты. Стрелять из автомата по преступнику или спецназ, который захватывает преступную организацию, например, — это одно, это действие в городе. Но это не то, что действие в поле, лесу и так далее", — отметил глава МВД.

Клименко подчеркнул, что специфика работы полицейских и военных — очень разная.

Напомним, в МВД назвали точное количество полицейских, которе выходят сегодня на улицы вместе с ТЦК — это 513 патрулей по состоянию на сегодняшний день.

Также Клименко сообщил, что его сын служит в Вооруженных силах Украины: он мобилизовался в феврале этого года, как только ему исполнилось 27 лет.

Ранее мы писали, что со странами Европейского Союза продолжаются переговоры о возможном возвращении нелегально выехавших из Украины мужчин.

МВД
оружие
соцсети
полиция
армия
мобилизация
Игорь Клименко
Нацполиция

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