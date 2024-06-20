З країнами ЄС тривають переговори стосовно можливого повернення чоловіків, які нелегально виїхали з України, — Клименко

Прикордонники ловлять ухилянтів. Фото: ДПСУ

З країнами Європейського Союзу тривають переговори стосовно можливого повернення чоловіків, які нелегально виїхали з України. Однак поки що країни ЄС їх повертати не планують.

Про це сказав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв'ю Радіо Свободі у четвер, 20 червня.

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В подальшому ситуація може змінитися, оскільки перемовини між Україною і державами Євросоюзу з приводу повернення чоловіків призовного віку тривають.

Стосовно кількості таких чоловіків, які за час повномасштабної війни намагалися втекти за кордон, очільник МВС зазначив, що "цифри закриті".

Нагадаємо, в умовах мобілізації в Україні з'явилися нові схеми заробітку. Чоловікам, які не виходять зайвий раз на вулицю, бо бояться отримати повістку, пропонують сходити замість них за покупками. Є й більш сміливі пропозиції, наприклад, одруження на жінці з інвалідністю або багатодітній матері.

Також ми писали, що в Одеській області затримали чоловіка, який намагався переправити до Молдови трьох призовників. За свої послуги перевізник мав отримати від трьох до п'яти тисяч доларів від кожного з ухилянтів.

Раніше український ведучий та актор Геннадій Попенко, який зараз захищає Україну, заявив, що обороняти Батьківщину має кожен військовозобов'язаний, крім тих громадян, в яких є відстрочка.