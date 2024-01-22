Чому поліцейські не можуть роздавати повістки — пояснення глави Нацполіції

Глава Нацполіції Іван Вигівський. Фото: ubr

Поліція максимально сприяє територіальним центрам комплектування, але роздавати повістки військовозобов'язаним, правоохоронці не мають права. Це можливо лише за тієї умови, коли така норма буде встановлена законом.

Про це повідомив глава Нацполіції Іван Вигівський у коментарі РБК-Україна.

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Чому поліцейські не можуть роздавати повістки

За словами Вигівського зараз шириться чимало інформації щодо поліцейських та мобілізації: хтось хоче, щоб правоохоронці також мали змогу вручати повістки, а хтось вважає, що усіх поліцейських потрібно відправити на фронт. Однак роздавати повістки поліція не має права, оскільки це непередбачено законом.

"Поліція максимально сприяє ТЦК в тому, щоб встановлювати місцезнаходження ухилянтів, та згідно з повноваженнями й за наявності необхідних документів від ТЦК, доставляти до них таких осіб. Але вручення повісток, спільні наряди — це додаткове навантаження, і у нас немає такого ресурсу, щоб поставити біля кожного працівника ТЦК ще й поліцейського", — йдеться у повідомленні.

Він додав, що поліцейські готові допомагати ТЦК, але особисто роздавати повістки не будуть. Це можливо лише за тієї умови, коли така норма буде встановлена законом, але для цього не вистачать людей.

"Фактично у нас в строю 98 тисяч поліцейських. З них трохи понад 20 тисяч — жінок. Беремо щодобові наряди по державі, це десь сім тисяч нарядів, в яких задіяні понад 20 тисяч поліцейських", — пояснив Вигівський.

Нагадаємо, нещодавно українців попередили, що в соцмережах розповсюджують фейк про створення в Україні мобільних блокпостів, на яких виписують повістки. Однак фахівцям вдалося виявити, що відео створене штучним інтелектом, а наведені "докази" є обманом.