Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Чому поліцейські не можуть роздавати повістки — пояснення глави Нацполіції arrow

Чому поліцейські не можуть роздавати повістки — пояснення глави Нацполіції

22 січня 2024 10:28
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Чому поліцейські не можуть роздавати повістки — пояснення глави Нацполіції
Глава Нацполіції Іван Вигівський. Фото: ubr
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Поліція максимально сприяє територіальним центрам комплектування, але роздавати повістки військовозобов'язаним, правоохоронці не мають права. Це можливо лише за тієї умови, коли така норма буде встановлена законом.

Про це повідомив глава Нацполіції Іван Вигівський у коментарі РБК-Україна

Читайте також:

Чому поліцейські не можуть роздавати повістки

За словами Вигівського зараз шириться чимало інформації щодо поліцейських та мобілізації: хтось хоче, щоб правоохоронці також мали змогу вручати повістки, а хтось вважає, що усіх поліцейських потрібно відправити на фронт. Однак роздавати повістки поліція не має права, оскільки це непередбачено законом.

"Поліція максимально сприяє ТЦК в тому, щоб встановлювати місцезнаходження ухилянтів, та згідно з повноваженнями й за наявності необхідних документів від ТЦК, доставляти до них таких осіб. Але вручення повісток, спільні наряди — це додаткове навантаження, і у нас немає такого ресурсу, щоб поставити біля кожного працівника ТЦК ще й поліцейського", — йдеться у повідомленні. 

Він додав, що поліцейські готові допомагати ТЦК, але особисто роздавати повістки не будуть. Це можливо лише за тієї умови, коли така норма буде встановлена законом, але для цього не вистачать людей. 

"Фактично у нас в строю 98 тисяч поліцейських. З них трохи понад 20 тисяч — жінок. Беремо щодобові наряди по державі, це десь сім тисяч нарядів, в яких задіяні понад 20 тисяч поліцейських", — пояснив Вигівський.

Нагадаємо, нещодавно українців попередили, що в соцмережах розповсюджують фейк про створення в Україні мобільних блокпостів, на яких виписують повістки. Однак фахівцям вдалося виявити, що відео створене штучним інтелектом, а наведені "докази" є обманом.

Іван Вигівський
мобілізація
повістки
війна в Україні
Нацполіція

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

12 січня 2024

00:22 Народна синоптикиня Діденко пояснила, чому кияни чули грім

Актуальне по темі