Почему полицейские не могут раздавать повестки — объяснение главы Нацполиции

Глава Нацполиции Иван Выговский. Фото: ubr

Полиция максимально способствует территориальным центрам комплектования, но раздавать повестки военнообязанным, правоохранители не имеют права. Это возможно только при условии, когда такая норма будет установлена законом.

Об этом сообщил глава Нацполиции Иван Выговский в комментарии РБК-Украина.

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Почему полицейские не могут раздавать повестки

По словам Выговского, сейчас распространяется немало информации о полицейских и мобилизации: кто-то хочет, чтобы правоохранители также имели возможность вручать повестки, а кто-то считает, что всех полицейских нужно отправить на фронт. Однако раздавать повестки полиция не имеет права, поскольку это не предусмотрено законом.

"Полиция максимально способствует ТЦК в том, чтобы устанавливать местонахождение уклонистов, и согласно полномочиям и при наличии необходимых документов от ТЦК, доставлять к ним таких лиц. Но вручение повесток, общие наряды — это дополнительная нагрузка, и у нас нет такого ресурса, чтобы поставить возле каждого работника ТЦК еще и полицейского", — говорится в сообщении.

Он добавил, что полицейские готовы помогать ТЦК, но лично раздавать повестки не будут. Это возможно только при условии, что такая норма будет установлена законом, но для этого не хватит людей.

"Фактически у нас в строю 98 тысяч полицейских. Из них чуть более 20 тысяч — женщин. Берем ежесуточные наряды по государству, это около семи тысяч нарядов, в которых задействовано более 20 тысяч полицейских", — пояснил Выговский.

Напомним, недавно украинцев предупредили, что в соцсетях распространяют фейк о создании в Украине мобильных блокпостов, на которых выписывают повестки. Однако специалистам удалось обнаружить, что видео создано искусственным интеллектом, а приведенные "улики" являются обманом.