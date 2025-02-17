Черногоренко пояснила, чому відстрочки від мобілізації діють три місяці

Оформлення документів у ТЦК. Фото: enovosty.com

В Україні відстрочку від мобілізації для людей з інвалідністю скоротили з одного року до трьох місяців. Через це кожні 90 днів необхідно повторно підтверджувати право на відстрочку.

Чому так відбувається, відповіла заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

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В Міністерстві оборони пояснили, що відстрочка для людей з інвалідністю діє до завершення оголошеної мобілізації. Оскільки воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжують кожні 90 днів відповідним указом, підстави для відстрочки мають переглядатися щоразу заново.

Водночас Катерина Черногоренко пояснила ситуацію щодо громадян із пожиттєвою інвалідністю. Їхні відстрочки у застосунку "Резерв+" оновлюватимуться автоматично під час кожного продовження мобілізації. Це стане можливим за умови, що підстава збережеться в реєстрі Пенсійного фонду.

"Працюємо над тим, щоб зробити цю функцію доступною для всіх людей з інвалідністю", — поінформувала вона.

Водночас у Міноборони пояснили, чому не всі категорії громадян отримують автоматичне продовження відстрочки. За словами Черногоренко, це пов’язано з необхідністю ретельної міжвідомчої координації та наповнення реєстрів, що потребує часу.

Нагадаємо, що громадяни, які є внутрішньо переміщеними особами, повинні стати на військовий облік за місцем проживання. В іншому випадку, люди не матимуть права оформити відстрочку.

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