Черногоренко объяснила, почему отсрочки от мобилизации действуют три месяца

Оформление документов в ТЦК. Фото: enovosty.com

В Украине отсрочку от мобилизации для людей с инвалидностью сократили с одного года до трех месяцев. Из-за этого каждые 90 дней необходимо повторно подтверждать право на отсрочку.

Почему так происходит, ответила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

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В Министерстве обороны объяснили, что отсрочка для людей с инвалидностью действует до завершения объявленной мобилизации. Поскольку военное положение и мобилизацию в Украине продолжают каждые 90 дней соответствующим указом, основания для отсрочки должны пересматриваться каждый раз заново.

В то же время Екатерина Черногоренко объяснила ситуацию относительно граждан с пожизненной инвалидностью. Их отсрочки в приложении "Резерв+" будут обновляться автоматически при каждом продлении мобилизации. Это станет возможным при условии, что основание сохранится в реестре Пенсионного фонда.

"Работаем над тем, чтобы сделать эту функцию доступной для всех людей с инвалидностью", — сообщила она.

В то же время в Минобороны объяснили, почему не все категории граждан получают автоматическое продление отсрочки. По словам Черногоренко, это связано с необходимостью тщательной межведомственной координации и наполнения реестров, что требует времени.

Напомним, что граждане, которые являются внутренне перемещенными лицами, должны стать на воинский учет по месту жительства. В противном случае, люди не будут иметь права оформить отсрочку.

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