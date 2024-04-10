Суд пояснив, чому військові під ворожими обстрілами не отримують додаткових виплат

Результати обстрілів Херсонщини. Фото: nikvesti.com

Останнім часом адміністративні суди отримують позови військовослужбовців, які перебувають під регулярними обстрілами окупаційних військ, але не отримують додаткової винагороди. Причина — місця їхньої служби не є районами бойових дій.

Про це повідомила "Судово-юридична газета".

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До Одеського окружного адміністративного суду звернулися з позовами військовослужбовці 124 "херсонської" бригади територіальної оборони, у яких виникла проблема з виплатами додаткової винагороди.

Чому припинилися виплати

Нагадаємо, постанова Кабінету міністрів від 28 лютого 2022 року № 168 передбачає виплату військовослужбовцям додаткової винагороди у розмірі 100 тис. грн пропорційно часу участі у бойових діях або забезпечення здійснення заходів з національної безпеки та оборони у разі безпосереднього перебування військовослужбовця в районі бойових дій.

Але після звільнення Херсону та правобережної частини Херсонської області у листопаді 2022 року, зазначена територія була виключена з переліку місць, де ведуться бойові дії.

Що вирішив суд

Одеський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позовної заяви про визнання протиправними дій щодо нарахування зниженого розміру додаткової винагороди.

"Суд вважає, що сам по собі факт виконання позивачем службових обов`язків у складі військової частини без доказів безпосередньої участі позивача у бойових діях або залучення його до здійснення заходів з національної безпеки та оборони, відсічі й стримування збройної агресії у районах проведення воєнних (бойових) дій, не створює для відповідача обов`язку нарахування збільшеної додаткової винагороди", — йдеться у рішенні суду.

Раніше ми писали, скільки платять військовим після звільнення зі служби. Також повідомлялось, що для військових ЗСУ запровадять нові доплати та заохочення.