Законопроєкт про мобілізацію — для військових ЗСУ вигадали доплати і заохочення

Для військових ЗСУ запровадять нові доплати та заохочення — що відомо
Як відомо, народні депутати України та Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки наразі працюють над правками до законопроєкту про мобілізацію. Одна зі змін, яку пропонують запровадити — нові доплати та заохочення для військовослужбовців ЗСУ.
Про це розповіла народний депутат Ірина Фріз на особистій сторінці у Facebook.
За її словами, мотиваційна частина у законопроєкті з'явилася завдяки правкам Комітету. А остаточну редакцію мотиваційного пакета буде прийнято на наступному засіданні.
Так, до законопроєкту були включені наступні положення:
- Особи, які виявили бажання підписати контракт із Міноборони, матимуть право обирати підрозділ із затвердженого Генштабом переліку.
- Військовим щомісячно виплачуватиметься додаткова виплата у розмірі, яку визначив КМУ.
- Військовослужбовцям, які виконують бойові/спеціальні завдання у зоні бойових дій, виплачуватиметься одноразова винагорода у розмірі 70 тисяч гривень за кожні 30 сумарних днів такої служби.
- Військові отримуватимуть винагороди за знищення/захоплення озброєння та військової техніки противника у розмірі від 4 до 80 прожиткових мінімумів.
- За особливості проходження служби для більшості військовослужбовців буде встановлена щомісячна виплата 10 тисяч гривень.
- Захисники та захисниці матимуть право на компенсацію 50% початкового внеску з іпотеки та додатково 100 тисяч гривень після першого та другого року служби.
- Надаватиметься відстрочка за штрафами, пені та відсотками за кредитами, крім житлових та автомобільних.
- Залік одного місяця служби за три в період безпосередньої участі в обороні країни.
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