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Для військових ЗСУ запровадять нові доплати та заохочення — що відомо

9 квітня 2024 01:45
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Законопроєкт про мобілізацію — для військових ЗСУ вигадали доплати і заохочення
Виплати для військовослужбовців ЗСУ. Колаж: Новини.LIVE
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Як відомо, народні депутати України та Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки наразі працюють над правками до законопроєкту про мобілізацію. Одна зі змін, яку пропонують запровадити — нові доплати та заохочення для військовослужбовців ЗСУ. 

Про це розповіла народний депутат Ірина Фріз на особистій сторінці у Facebook. 

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За її словами, мотиваційна частина у законопроєкті з'явилася завдяки правкам Комітету. А остаточну редакцію мотиваційного пакета буде прийнято на наступному засіданні. 

Так, до законопроєкту були включені наступні положення: 

  1. Особи, які виявили бажання підписати контракт із Міноборони, матимуть право обирати підрозділ із затвердженого Генштабом переліку.
  2. Військовим щомісячно виплачуватиметься додаткова виплата у розмірі, яку визначив КМУ. 
  3. Військовослужбовцям, які виконують бойові/спеціальні завдання у зоні бойових дій, виплачуватиметься одноразова винагорода у розмірі 70 тисяч гривень за кожні 30 сумарних днів такої служби. 
  4. Військові отримуватимуть винагороди за знищення/захоплення озброєння та військової техніки противника у розмірі від 4 до 80 прожиткових мінімумів.
  5. За особливості проходження служби для більшості військовослужбовців буде встановлена щомісячна виплата 10 тисяч гривень. 
  6. Захисники та захисниці матимуть право на компенсацію 50% початкового внеску з іпотеки та додатково 100 тисяч гривень після першого та другого року служби.
  7. Надаватиметься відстрочка за штрафами, пені та відсотками за кредитами, крім житлових та автомобільних.
  8. Залік одного місяця служби за три в період безпосередньої участі в обороні країни.

Раніше ми повідомляли, в електронний реєстр військовозобов'язаних планують додати всіх громадян, включно з жінками.

Нагадаємо, ми писали, військовозобов'язані яких спеціальностей потрібні на фронті найбільше. 

Також ми інформували, як довго мобілізованих українців готують до війни

виплати
ЗСУ
військові
мобілізація
законопроєкт
мотивація

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