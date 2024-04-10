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Почему военные под обстрелами не получают дополнительных выплат — разъяснение суда

10 апреля 2024 20:00
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Суд объяснил, почему военные под вражескими обстрелами не получают дополнительных выплат
Результаты обстрелов Херсонщины. Фото: nikvesti.com
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В последнее время административные суды получают иски военнослужащих, которые находятся под регулярными обстрелами оккупационных войск, но не получают дополнительного вознаграждения. Причина — места их службы не являются районами боевых действий.

Об этом сообщила "Судово-юридична газета".

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В Одесский окружной административный суд обратились с исками военнослужащие 124 "херсонской" бригады территориальной обороны, у которых возникла проблема с выплатами дополнительного вознаграждения.

Почему прекратились выплаты

Напомним, постановление Кабинета министров от 28 февраля 2022 г. № 168 предусматривает выплату военнослужащим дополнительного вознаграждения в размере 100 тыс. грн пропорционально времени участия в боевых действиях или обеспечению осуществления мер по национальной безопасности и обороне в случае непосредственного пребывания военнослужащего в районе боевых действий.

Но после освобождения Херсона и правобережной части Херсонской области в ноябре 2022 года указанная территория была исключена из перечня мест, где ведутся боевые действия.

Что решил суд

Одесский окружной административный суд отказал в удовлетворении искового заявления о признании противоправными действий по начислению пониженного размера дополнительного вознаграждения.

"Суд считает, что сам по себе факт выполнения истцом служебных обязанностей в составе воинской части без доказательств непосредственного участия истца в боевых действиях или привлечения его к осуществлению мероприятий по национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии в районах проведения военных (боевых) действий, не создает для ответчика обязанности начисления увеличенного дополнительного вознаграждения", — говорится в решении суда.

Ранее мы писали, сколько платят военным после увольнения со службы. Также сообщалось, что для военных ВСУ будут введены новые доплаты и поощрения.

суд
выплаты
обстрелы
Херсонская область
военные
война в Украине

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