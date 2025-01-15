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Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

15 січня 2025 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — хто входить до чотирьох черг мобілізації
Українські мобілізовані. Фото: "АрміяInform"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Українське законодавство передбачає чотири хвилі мобілізації військовозобов’язаного населення. До першої хвилі входять колишні військові, які мають досвід бойових дій.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Чотири хвилі мобілізації

В Україні триває процес загальної мобілізації, днями вкотре продовжений Верховною Радою.

Законодавство передбачає мобілізацію військовозобов’язаного населення не одночасно, а у чотири хвилі.

Чим відрізняються мобілізаційні хвилі

Першою хвилею мобілізації визначені ті громадяни, які мають до 40 років, є колишніми військовослужбовцями чи мають бойовий досвід.

Друга хвиля мобілізації — це громадяни, які проходили строкову військову службу чи службу за контрактом до 2014 року.

З третьої хвилі починається мобілізаційний резерв. Третя хвиля мобілізації – це військовослужбовці, які закінчили військові кафедри й отримали звання офіцерів запасу.

І остання, четверта хвиля — це громадський резерв, тобто усі інші військовозобов’язані громадяни, які ніколи не служили в ЗСУ і при цьому не мають фізичних обмежень щодо служби в армії.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський пояснив, чому він проти мобілізації 18-літніх.

Додамо, що у ТЦК пояснювали, куди мобілізовують чоловіків від 50 років.

ЗСУ військові мобілізація військовозобов'язані бойові дії

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