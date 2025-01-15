Мобілізація в Україні — хто входить до чотирьох черг мобілізації

Українські мобілізовані. Фото: "АрміяInform"

Українське законодавство передбачає чотири хвилі мобілізації військовозобов’язаного населення. До першої хвилі входять колишні військові, які мають досвід бойових дій.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Чотири хвилі мобілізації

В Україні триває процес загальної мобілізації, днями вкотре продовжений Верховною Радою.

Законодавство передбачає мобілізацію військовозобов’язаного населення не одночасно, а у чотири хвилі.

Чим відрізняються мобілізаційні хвилі

Першою хвилею мобілізації визначені ті громадяни, які мають до 40 років, є колишніми військовослужбовцями чи мають бойовий досвід.

Друга хвиля мобілізації — це громадяни, які проходили строкову військову службу чи службу за контрактом до 2014 року.

З третьої хвилі починається мобілізаційний резерв. Третя хвиля мобілізації – це військовослужбовці, які закінчили військові кафедри й отримали звання офіцерів запасу.

І остання, четверта хвиля — це громадський резерв, тобто усі інші військовозобов’язані громадяни, які ніколи не служили в ЗСУ і при цьому не мають фізичних обмежень щодо служби в армії.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський пояснив, чому він проти мобілізації 18-літніх.

Додамо, що у ТЦК пояснювали, куди мобілізовують чоловіків від 50 років.