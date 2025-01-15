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Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

15 января 2025 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине - кто входит в четыре очереди мобилизации
Украинские мобилизованные. Фото: "АрміяИнформ"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Украинское законодательство предусматривает четыре волны мобилизации военнообязанного населения. В первую волну входят бывшие военные, которые имеют опыт боевых действий.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, на днях в очередной раз продленнойй Верховной Радой.

Законодательство предусматривает мобилизацию военнообязанного населения не одновременно, а в четыре волны.

Чем отличаются мобилизационные волны

Первой волной мобилизации определены те граждане, которые имеют до 40 лет, являются бывшими военнослужащими или имеют боевой опыт.

Вторая волна мобилизации — это граждане, которые проходили срочную военную службу или службу по контракту до 2014 года.

С третьей волны начинается мобилизационный резерв. Третья волна мобилизации — это военнослужащие, которые закончили военные кафедры и получили звание офицеров запаса.

И последняя, четвертая волна — это общественный резерв, то есть все остальные военнообязанные граждане, которые никогда не служили в ВСУ и при этом не имеют физических ограничений по службе в армии.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский объяснил, почему он против мобилизации 18-летних.

Добавим, что в ТЦК объясняли, куда мобилизуют мужчин от 50 лет.

ВСУ военные мобилизация военнообязанные боевые действия

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