Данілов розповів, коли будуть ухвалені нові зміни в мобілізації

Секретар РНБО Олексій Данілов. Ілюстративне фото: sluga-narodu.com

Секретар РНБО України Олексій Данілов розповів, коли в Україні будуть ухвалені нові зміни у мобілізації. Він заявив, що остаточне рішення про це питання ухвалять на найближчій Ставці.

Про це він повідомив в інтерв'ю BBC.

Читайте також:

Зміни у загальній мобілізації

"Запускаємо нову програму, ми вже кілька разів на засіданнях Ставки це питання проговорювали. Думаю, що найближчим часом будуть нові ініціативи, в тому числі законодавчі, з цього приводу", — розповів він детальніше.

Данілов додає: це питання зараз комплексно розробляється.

"Там і залучення рекрутингових компаній, і багато інших речей. Я б не хотів зараз давати остаточну відповідь, тому що ще раз підкреслюю — він зараз в процесі. Єдине, що можна сказати, що на наступному засіданні Ставки президент дав вказівку, щоб це питання було остаточно підготовлене", — розповів Данілов.

У відповідь на питання про те, чи вистачить Україні людей для подальшої війни, політик сказав, що кожна війна майже завжди вимагатиме трьох важливих речей.

"У вас не буде вистачати ані часу, ані зброї, ані людей", — підбив він підсумки.

Нагадаємо, що раніше Олексій Данілов заявив, що очікування України від контрнаступу ЗСУ не виправдалися. Зараз ситуація на фронті "досить складна", однак Україна ще не програла.

Також в СБУ прокоментували його слова про російську шпигунську мережу в Україні.