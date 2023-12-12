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Данилов рассказал, когда будут приняты новые изменения в мобилизации

12 декабря 2023 23:55
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Данилов рассказал, когда будут приняты новые изменения в мобилизации
Секретарь СНБО Алексей Данилов. Иллюстративное фото: sluga-narodu.com
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал, когда в Украине будут приняты новые изменения в мобилизации. Он заявил, что окончательное решение об этом вопросе будет принято на ближайшей Ставке.

Об этом он сообщил в интервью BBC.

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"Запускаем новую программу, мы уже несколько раз на заседаниях Ставки этот вопрос обсуждали. Думаю, что в ближайшее время будут новые инициативы, в том числе законодательные, по этому поводу", — рассказал он подробнее.

Данилов добавляет: этот вопрос сейчас комплексно разрабатывается.

"Там и привлечение рекрутинговых компаний, и многое другое. Я бы не хотел сейчас давать окончательный ответ, потому что еще раз подчеркиваю — он сейчас в процессе. Единственное, что можно сказать, что на следующем заседании Ставки президент дал указание, чтобы этот вопрос было окончательно подготовлено", — рассказал Данилов.

В ответ на вопрос о том, хватит ли Украине людей для дальнейшей войны, политик сказал, что каждая война почти всегда потребует трех важных вещей.

"У вас не будет хватать ни времени, ни оружия, ни людей", — подвел он итоги.

Напомним, что ранее Алексей Данилов заявил, что ожидания Украины от контрнаступления ВСУ не оправдались. Сейчас ситуация на фронте "достаточно сложная", однако Украина еще не проиграла.

Также в СБУ прокомментировали его слова о российской шпионской сети в Украине.

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