Данілов розповів про майбутні зміни порядку мобілізації в Україні

Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: sluga-narodu.com

Уряд України хоче змінити порядок мобілізації. Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що влада буде намагатись зберегти боєздатність після майже двох років повномасштабної війни з Росією.

Про це Олексій Данілов сказав для The Guardian.

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Мобілізація в Україні

Данілов розповів, що про зміни в мобілізації буде оголошено вже цього тижня. За його словами, Україна хоче використати комерційні рекрутингові компанії. Це повинно допомогти провести більш цілеспрямований призов та поповнення рядів призовників.

До того ж використання таких компаній має запевнити призовників у тому, що вони виконуватимуть ролі, які відповідають їхнім навичкам.

"Деякі люди бояться, бояться померти, бояться стріляти, але це не означає, що вони не можуть бути залучені до інших видів діяльності... Тепер у нас є новий міністр з новим підходом", — зазначив Данілов.

Секретар РНБО каже, що співпраця планується з двома найбільшими кадровими компаніями України. Вони разом працюватимуть над тим, щоб знаходити людей, які хочуть допомагати армії, однак відмовляються перебувати на фронті.

"Мобілізація стане більш гнучкою, будуть оголошені ті спеціальності, які потрібні, і люди зголошуватимуться на конкретну посаду. Наприклад, їм потрібні зварювальники або слюсарі і так далі", — пояснив Данілов.

Джерело The Guardian в Міноборони України підтвердило, що з компаніями вже підписано договори. Воно не уточнило, про які саме йдеться. Також наразі невідомо, на скільки сильно такі компанії будуть залучені до пошуку людей.

Данілов визнав, що в Україні наразі є проблеми з мобілізацією. Він вважає, що вони перебільшені російською пропагандою.

"Росія намагається підігріти це питання, кажучи, що у нас не вистачає солдатів, що у нас проблеми з мобілізацією... У житті завжди є проблеми, давайте не будемо їх переоцінювати", — додав секретар РНБО.

Нагадаємо, до кінця 2023 року за участі Міністерства оборони і Генерального штабу ЗСУ буде розроблено новий законопроєкт. Він розширить права працівників військкомату.

Також ми писали, що військовозобов'язані чоловіки за законом повинні обороняти країну від російської агресії. Однак через певні обставини деякі українці мають відстрочку від мобілізації.