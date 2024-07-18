Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Де мають стати на військовий облік ВПО arrow

Де мають стати на військовий облік ВПО

18 липня 2024 23:14
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Військовий облік внутрішньо переміщених осіб, що робити під час війни
Громадянин України в ТЦК. Фото: "РБК-Україна"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Українські громадяни, які стали внутрішньо переміщеними особами, мають стати на облік за місцем фактичного проживання. Йдеться про адресу, зареєстровану в довідці про ВПО, видану такому громадянину.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Проблеми ВПО в ТЦК

В процесі загальної мобілізації, яка відбувається в умовах війни та окупації російською армією частини території України, громадяни окупованих територій, які виїхали у підконтрольні Україні регіони та були визнані внутрішньо переміщеними особами (ВПО), зіткнулися з проблемами.

Так, один із ВПО, студент одного з українських вишів, поскаржився юристам, що у ТЦК за новим місцем фактичного проживання йому сказали, що він порушив правила військового обліку, не ставши на облік за місцем державної реєстрації.

Юристи заспокоюють — стати на облік можна

Втім, зазначив, відповідаючи військовозобов’язаному громадянину адвокат Юрій Айвазян, у нього не повинно виникнути жодних проблем в цьому плані.

"Вам треба встати на облік в ТЦК за місцем фактичного проживання, зазначеного у ВПО, та подати заяву на відстрочку, додавши до неї довідку з ЄДЕБО", — підкреслив юрист.

Нагадаємо, що військовозобов’язані громадяни можуть стати на військовий облік за місцем фактичного проживання. Для цього вони повинні повідомити ТЦК за місцем попередньої реєстрації про взяття на облік рекомендованим листом.

Додамо, що в Україні з 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Він містить низку нових норм, які стосуються і видачі повісток і запровадження величезних штрафів за неявку в ТЦК.

військовий облік мобілізація ВПО військовозобов'язані

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

16 липня 2024
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

4 липня 2024
Text

23:54 Дикий назвав оптимальний вік для українського бійця

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку