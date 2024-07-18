Військовий облік внутрішньо переміщених осіб, що робити під час війни

Громадянин України в ТЦК. Фото: "РБК-Україна"

Українські громадяни, які стали внутрішньо переміщеними особами, мають стати на облік за місцем фактичного проживання. Йдеться про адресу, зареєстровану в довідці про ВПО, видану такому громадянину.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Проблеми ВПО в ТЦК

В процесі загальної мобілізації, яка відбувається в умовах війни та окупації російською армією частини території України, громадяни окупованих територій, які виїхали у підконтрольні Україні регіони та були визнані внутрішньо переміщеними особами (ВПО), зіткнулися з проблемами.

Так, один із ВПО, студент одного з українських вишів, поскаржився юристам, що у ТЦК за новим місцем фактичного проживання йому сказали, що він порушив правила військового обліку, не ставши на облік за місцем державної реєстрації.

Юристи заспокоюють — стати на облік можна

Втім, зазначив, відповідаючи військовозобов’язаному громадянину адвокат Юрій Айвазян, у нього не повинно виникнути жодних проблем в цьому плані.

"Вам треба встати на облік в ТЦК за місцем фактичного проживання, зазначеного у ВПО, та подати заяву на відстрочку, додавши до неї довідку з ЄДЕБО", — підкреслив юрист.

Нагадаємо, що військовозобов’язані громадяни можуть стати на військовий облік за місцем фактичного проживання. Для цього вони повинні повідомити ТЦК за місцем попередньої реєстрації про взяття на облік рекомендованим листом.

Додамо, що в Україні з 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Він містить низку нових норм, які стосуються і видачі повісток і запровадження величезних штрафів за неявку в ТЦК.