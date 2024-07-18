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Где должны стать на военный учет ВПЛ

18 июля 2024 23:14
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Военный учет внутри перемещенных лиц, что делать во время войны
Гражданин Украины в ТЦК. Фото: "РБК-Украина"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Украинские граждане, ставшие внутренне перемещенными лицами, должны встать на учет по месту фактического проживания. Речь идет об адресе, зарегистрированном в справке о ВПЛ, выданном такому гражданину.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Проблемы ВПЛ в ТЦК

В процессе всеобщей мобилизации, которая происходит в условиях войны и оккупации российской армией части территории Украины, граждане оккупированных территорий, выехавшие в подконтрольные Украине регионы и признанные внутренне перемещенными лицами (ВПЛ), столкнулись с проблемами.

Так, один из ВПЛ, студент одного из украинских вузов, пожаловался юристам, что в ТЦК по новому месту фактического проживания ему сказали, что он нарушил правила военного учета, не став на учет по месту государственной регистрации.

Юристы успокаивают — стать на учет можно

Впрочем, отметил, отвечая военнообязанному гражданину адвокат Юрий Айвазян, у него не должно возникнуть никаких проблем в этом отношении.

"Вам нужно встать на учет в ТЦК по месту фактического проживания, указанного в ВПЛ и подать заявление на отсрочку, добавив в нее справку с ЕГЕБО", — подчеркнул юрист.

Напомним, что военнообязанные граждане могут встать на военный учет по месту фактического проживания. Для этого они должны уведомить ТЦК по месту предварительной регистрации о взятии на учет заказным письмом.

Добавим, что в Украине с 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации . Он содержит ряд новых норм, касающихся и выдачи повесток и введения огромных штрафов за неявку в ТЦК.

военный учет мобилизация ВПЛ военнообязанные

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