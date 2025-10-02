У ЗСУ потрібні різні фахівці й люди 60+ стануть у пригоді, але не на бойових посадах

Начальник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Гнатов. Фото: Укрінформ

В Україні розпочалась добровільна мобілізація чоловіків віком від 60 років та старше. Ці громадяни можуть проходити військову службу за контрактом на добровільних засадах та не будуть залучатись до бойових дій.

На цьому в інтерв'ю Укрінформу наголосив начальник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Гнатов.

Реклама

Читайте також:

Як будуть служити ті, "кому за 60"

За словами Гнатова, навіть у зрілому віці люди можуть бути корисними армії, якщо мають бажання та відповідний стан здоров'я. Наприклад, ЗСУ потрібні фахівці з ремонтних спеціальностей, водії різних категорій (включаючи тих, хто має допуск до перевезення пально-мастильних речовин, небезпечних вантажів та боєприпасів), лікарі та медперсонал середнього і молодшого складу.

"Це можуть бути лікарі, це можуть бути працівники середнього, молодшого лікарського персоналу, які також потрібні у військових госпіталях, де не укомплектовані посади. Чому людина в 60 не може прийти й на рік чи два підписати контракт та виконувати таку роботу? Звісно, може. Якихось там суперкондицій для такої роботи не потрібно", — сказав Гнатов.

Гнатов запевнив, що добровольців віком 60+ не будуть залучати до бойових дій. Вони виконуватимуть завдання, які не потребують надмірних фізичних навантажень.

Військовий також згадав приклади офіцерів, сержантів та солдатів у ЗСУ, які продовжують службу після 60 років, демонструючи високу працездатність.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, який алгоритм підписання контракту "60+". Відомо, що такі громадяни здебільшого обійматимуть небойові посади.

Також ми повідомляли, що в Україні налічується понад 160 тисяч військових пенсіонерів, які перебувають у мобілізаційному віці. Кілька днів тому стало відомо, чи можуть їх мобілізувати.