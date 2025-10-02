В ВСУ нужны разные специалисты и люди 60+ пригодятся, но не на боевых должностях

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Гнатов. Фото: Укринформ

В Украине началась добровольная мобилизация мужчин в возрасте от 60 лет и старше. Эти граждане могут проходить военную службу по контракту на добровольных началах и не будут привлекаться к боевым действиям.

Об этом в интервью Укринформ заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Гнатов.

Реклама

Читайте также:

Как будут служить те, "кому за 60"

По словам Гнатова, даже в зрелом возрасте люди могут быть полезными армии, если имеют желание и соответствующее состояние здоровья. Например, ВСУ нужны специалисты по ремонтным специальностям, водители различных категорий (включая тех, кто имеет допуск к перевозке горюче-смазочных веществ, опасных грузов и боеприпасов), врачи и медперсонал среднего и младшего состава.

"Это могут быть врачи, это могут быть работники среднего, младшего врачебного персонала, которые также нужны в военных госпиталях, где не укомплектованы должности. Почему человек в 60 не может прийти и на год или два подписать контракт и выполнять такую работу? Конечно, может. Каких-то там суперкондиций для такой работы не нужно", — сказал Гнатов.

Гнатов заверил, что добровольцев в возрасте 60+ не будут привлекать к боевым действиям. Они будут выполнять задачи, которые не требуют чрезмерных физических нагрузок.

Военный также вспомнил примеры офицеров, сержантов и солдат в ВСУ, которые продолжают службу после 60 лет, демонстрируя высокую работоспособность.

Напомним, недавно мы писали, какой алгоритм подписания контракта "60+". Известно, что такие граждане в основном будут занимать небоевые должности.

Также мы сообщали, что в Украине насчитывается более 160 тысяч военных пенсионеров, которые находятся в мобилизационном возрасте. Несколько дней назад стало известно, могут ли их мобилизовать.