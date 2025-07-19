Виїзд чоловіків 18-24 років за кордон — Верховна Рада розглядає ініціативу

Прикордонник перевіряє документи. Фото: ДПСУ

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що депутати працюють над ініціативою про дозвіл деякій категорії чоловіків виїжджати за кордон. Йдеться про громадян віком від 18 до 24 років.

Про це Стефанчук повідомив на форумі "Державотворець", який проходить у суботу, 19 липня.

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Виїзд за кордон чоловіків 18-24 років

За словами голови ВР, депутати мають вибудувати механізм для виїзду чоловіків 18-24 років за кордон.

"Я знаю, що ця тема проговорюється... Такі ідеї є, до якої думки вони (депутати. — Ред.) прийдуть — я буду очікувати їхнього рішення. Але справді, від 18 до 24 — це ті люди, які не підлягають мобілізації, але не мають можливості реалізовувати низку своїх прав, тому ми маємо знайти механізм, щоб дати можливість зреалізуватися у своїх правах", — пояснив Стефанчук.

Посадовець додав, що чекає на відповідь від комітету, який уже працює над цим питанням.

Нагадаємо, що юристи пояснили, чи можуть заброньовані чоловіки виїжджати за кордон у відпустку. Як відомо, під час воєнного стану та мобілізації в країні для громадян віком 18-60 років діє обмеження на перетин кордону.

Також ми повідомляли, що Руслан Стефанчук висловився щодо кадрових змін в уряді. Крім того, за його словами, ключовою задачею оновленої влади є завершення загарбницької війни Росії.