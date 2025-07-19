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Главная Мобилизация Категория мужчин сможет выезжать за границу — над чем работает ВР

Категория мужчин сможет выезжать за границу — над чем работает ВР

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2025 13:25
Выезд мужчин 18-24 лет за границу — Верховная Рада рассматривает инициативу
Пограничник проверяет документы. Фото: ГПСУ

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что депутаты работают над инициативой о разрешении некоторой категории мужчин выезжать за границу. Речь идет о гражданах в возрасте от 18 до 24 лет.

Об этом Стефанчук сообщил на форуме "Державотворец", который проходит в субботу, 19 июля.

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По словам председателя ВР, депутаты должны выстроить механизм для выезда мужчин 18-24 лет за границу.

"Я знаю, что эта тема проговаривается... Такие идеи есть, к какому мнению они (депутаты. — Ред.) придут — я буду ожидать их решения. Но действительно, от 18 до 24 — это те люди, которые не подлежат мобилизации, но не имеют возможности реализовывать ряд своих прав, поэтому мы должны найти механизм, чтобы дать возможность реализоваться в своих правах", — пояснил Стефанчук.

Чиновник добавил, что ждет ответа от комитета, который уже работает над этим вопросом.

Напомним, что юристы объяснили, могут ли забронированные мужчины выезжать за границу в отпуск. Как известно, во время военного положения и мобилизации в стране для граждан в возрасте 18-60 лет действует ограничение на пересечение границы.

Также мы сообщали, что Руслан Стефанчук высказался относительно кадровых изменений в правительстве. Кроме того, по его словам, ключевой задачей обновленной власти является завершение захватнической войны России.

Верховная Рада Руслан Стефанчук граница мобилизация мужчины
Инна Буряк - редактор
Автор:
Инна Буряк
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