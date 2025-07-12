Мобілізація у липні 2025 — чи можуть заброньовані виїхати за кордон у відпустку

Виїзд українських чоловіків за кордон. Фото: shutterstock.com

В Україні під час воєнного стану та загальної мобілізації діє обмеження на виїзд за кордон для чоловіків віком від 18 до 60 років. Виняток становлять окремі категорії, зокрема особи заброньовані підприємствами, установами, організаціями.

Чи мають право заброньовані від мобілізації чоловіки виїзджати з України не у відрядження, а у відпустку, пояснили фахівці юридичної компанії Inseinin.

Реклама

Читайте також:

Виїзд з України у відпустку — чи мають право заброньовані

Зазначається, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №57, заброньовані працівники мають право виїхати за кордон. Проте, обов'язковою умовою є наявність мети виїзду — у відрядження або в офіційну відпустку.

Юристи кажуть, що для перетину кордону співробітникам може бути надана щорічна основна відпустка, тривалістю щонайменше 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік або ж додаткові види відпусток.

Важливо: заборона на виїзд за кордон з метою відпустки діє для деяких державних службовців, до прикладу, членів КМУ, заступників міністрів, суддів, прокурорів, керівників державних органів, депутатів місцевих рад, а також інших осіб, визначених у ст. 2-14 "Правил перетинання державного кордону громадянами України".

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Які документи потрібно мати заброньованим чоловікам, щоб виїхати за кордон у відпустку

Для перетину кордону з метою відпустки заброньованим чоловікам потрібно мати:

паспорт громадянина України;

закордонний паспорт;

військово-обліковий документ паперовий або у додатку "Резерв+" (повинен містити позначку про бронювання та внесений до системи "Оберіг");

витяг з наказу Міністерства економіки про бронювання або витяг з порталу "Дія" про бронювання;

підтвердження отримання відстрочки на підставі абз. 2 п.1 ч.1 ст. 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію";

підтвердження перебування на спеціальному військовому обліку заброньованих осіб;

наказ керівника підприємства про відпустку;

витяг з наказу про відпустку або його копія (має містити інформацію про країну виїзду, термін перебування, посаду працівника тощо);

інші документи, які підтверджують мету виїзду.

Раніше ми писали, хто з військовозобов'язаних чоловіків має право на виїзд за кордон у липні 2025 року.

Нагадаємо, ми розповідали, які є вимоги до військово-облікового документа для виїзду з України.

Також ми інформували, які необхідні документи військовозобов'язаному для супроводу особи з інвалідністю за кордон.