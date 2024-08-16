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Деякі українці можуть втратити статус ветерана війни — що треба знати

16 серпня 2024 02:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Кого можуть позбавити статусу ветерана війни в Україні та чому — новий законопроєкт
Українські ветерани на консультації. Фото: gmk.center
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні деяких ветеранів війни пропонують позбавляти статусів. Кабінет міністрів України зареєстрував відповідний новий законопроєкт у Верховній Раді.

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Деталі повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі.

Так, відомо, що мова йде про тих осіб, які вчинили тяжкий злочин. Як зазначив Мельничук, проєкт закону має на меті законодавчо визначити підстави для позбавлення наданого статусу таких осіб:

  • учасника бойових дій;
  • особи з інвалідністю внаслідок війни;
  • учасника війни;
  • члена сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни;
  • члена сім'ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України.

Вище зазначених статусів можуть позбавити за вчинення:

  • умисного злочину проти основ національної безпеки України або встановленого порядку несення військової служби, або миру, безпеки людства та міжнародного порядку;
  • за вчинення особою умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Тарас Мельничук пояснив, що закон проєкту пропонує доповнити статті 6, 7, 9, 10 та 10-1 ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" новими частинами, які встановлюють повноваження Кабміну визначати порядок позбавлення статусу осіб, зазначених у цих статтях.

Крім того, згідно з його слів, йдеться про доповнення ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" новою статтею 11-1, якою закріплено перелік підстав позбавлення статусу ветерана війни, члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни, члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України.

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війна ЗСУ ветерани військові законопроєкт УБД

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