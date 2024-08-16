Кого могут лишить статуса ветерана войны в Украине и почему — новый законопроект

Украинские ветераны на консультации. Фото: gmk.center

В Украине некоторых ветеранов войны предлагают лишать статусов. Кабинет Министров Украины зарегистрировал соответствующий новый законопроект в Верховной Раде.

Читайте также:

Подробности сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

Так, известно, что речь идет о тех лицах, которые совершили тяжкое преступление. Как отметил Мельничук, проект закона имеет целью законодательно определить основания для лишения предоставленного статуса таких лиц:

участника боевых действий;

лица с инвалидностью в результате войны;

участника войны;

члена семьи погибшего (умершего) ветерана войны;

члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины.

Выше указанных статусов могут лишить за совершение:

умышленного преступления против основ национальной безопасности Украины или установленного порядка несения военной службы или мира, безопасности человечества и международного порядка;

за совершение лицом умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления.

Тарас Мельничук пояснил, что проект закона предлагает дополнить статьи 6, 7, 9, 10 и 10-1 ЗУ "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" новыми частями, устанавливающими полномочия Кабмина определять порядок лишения статуса лиц, указанных в этих статьях.

Кроме того, согласно его словам, речь идет о дополнении ЗУ "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" новой статьей 11-1, которой закреплен перечень оснований лишения статуса ветерана войны, члена семьи погибшего (умершего) ветерана войны, члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины.

Ранее мы писали, УБД могут получить дополнительный отпуск.

Напомним, мы рассказывали, как участники боевых действий могут бесплатно получить новую профессию.

Также мы информировали, какие бесплатные медуслуги доступны защитникам и как получить их.