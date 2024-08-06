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УБД можуть отримати додаткову відпустку — що необхідно зробити

6 серпня 2024 13:43
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Як УБД отримати додаткову відпустку — куди звертатися, які документи готувати
Чоловік тримає посвідчення УБД. Фото: mva.gov.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні демобілізовані військовослужбовці, які отримали статус учасника бойових дій або статус інваліда війни, окрім щорічної відпустки мають право на додаткову "військову" відпустку. 

Що це за відпустка та як її можна отримати учасникам бойових дій, пише портал Факти ICTV.

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Які є терміни та важливі нюанси додаткової відпустки для УБД 

Додаткова відпустка учасникам бойових дій надається на 14 календарних днів незалежно від стажу роботи. При цьому оплата такої відпустки здійснюється коштом роботодавця.

Важливі нюанси додаткової відпустки для УБД, про які слід знати: 

  • тривалість не залежить від відпрацьованого часу в поточному році;
  • вона має бути використана лише протягом календарного року;
  • її не можна продовжити чи поділити на частини;
  • вона не продовжується на святкові та неробочі дні, які припадають на період її тривалості;
  • її не можна замінити на грошову компенсацію у разі невикористання чи після звільнення співробітника;
  • не допускається відкликання працівника з наданої додаткової відпустки.

Також, варто зазначити, якщо ветеран не реалізував своє право на таку відпустку в поточному році, то її перенесення на наступний рік неможливе.

 

Які терміни та важливі нюанси додаткової відпустки для УБД 
Чоловік тримає посвідчення УБД. Фото: google.com

Як отримати додаткову відпустку УБД

Для того, щоб ветерану отримати додаткову відпустку 2024 року, йому необхідно:

  • надати посвідчення учасника бойових дій;
  • написати заяву на отримання заслуженого додаткового відпочинку. 

Після надання роботодавцю цих документів учасник бойових дій матиме право на додаткову відпустку.

Раніше ми писали,  хто з родичів УБД має право отримати пільги.

Нагадаємо, ми повідомляли, на які пільги та виплати мають право родичі полеглих Героїв України. 

Також ми інформували, на які пільги мають право діти учасників АТО та УБД.

війна ЗСУ відпустка військові УБД

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