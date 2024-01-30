Хто з українців зобов'язаний стати на військовий облік за кордоном — перелік

Військовий облік українців за кордоном. Колаж Новини.LIVE

Понад 700 днів в Україні триває повномасштабна війна через вторгнення росії. Відповідно за рішенням влади діють воєнний стан та загальна мобілізація. Усі військовозобов'язані чоловіки у цей період зобов'язані стати на військовий облік у ТЦК та СП. Це стосується навіть тих українців, хто виїхав за кордон.

Хто саме з українців, які залишили країну, повинен стати на військовий облік за кордоном, де це можна зробити та чи передбачено відповідальність за ігнорування даного правила, розповідаємо далі в матеріалі.

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Військовий облік за кордоном — хто має стати

Варто зауважити, що військовий облік здійснюється відповідно до "Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів", який затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1487.

У документі зазначено, що громадяни України, які є призовниками, військовозобов'язаними або резервістами й виїхали за кордон на термін понад три місяці, мають стати на військовий облік впродовж 7 днів з моменту прибуття на нове місце тимчасового перебування.

До громадян, які повинні стати на облік за кордоном, зокрема належать:

призовники у віці від 16 до 27 років;

військовозобов’язані та резервісти, які поки не досягли граничного віку перебування у запасі;

жінки від 18 до 60 років з медичною або фармацевтичною освітою;

жінки від 18 до 60 років, які добровільно служать у лавах української армії;

за бажанням — жінки, які мають споріднену з військовою справою освіту.

Військовий облік за кордоном. Колаж: Новини.LIVE

Де ставати на військовий облік за кордоном

Якщо військовозобов'язана особа покидає Україну на понад три місяці, то вона зобов’язана стати на військовий облік у тій державі, в якій перебуватиме. Для цього слід буде навідатися до дипломатичної установи України (посольство, консульство).

При цьому наголосимо, що дипломатичні установи не мають права вручати повістки, йдеться лише про військовий облік.

Після взяття на облік військовозобов'язаного консульство зобов'язане у семиденний термін проінформувати про оформлення консульського обліку:

ТЦК та СП;

органи СБУ;

підрозділи Служби зовнішньої розвідки.

Які документи необхідно мати, щоб стати на військовий облік за кордоном

Для реєстрування на військовому обліку вам потрібно мати наступні документи:

паспорт громадянина України;

документ, що підтверджує ваш статус в країні проживання (віза або дозвіл на перебування);

документи, які підтверджують вашу придатність до військової служби;

військовий квиток або свідоцтво про приписку, якщо ви раніше перебували на військовому обліку в Україні.

Документи для реєстрування на військовому обліку. Фото: freepik.com

Що буде, якщо не стати на військовий облік за кордоном

Для військовозобов'язаних українців за кордоном, які проігнорували військовий облік, передбачена адміністративна відповідальність за ст. 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Покаранням буде штраф від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне вчинення порушення упродовж року, передбачає накладання штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Однак накладати стягнення можуть ТЦК та СП, дипломатична установа не уповноважена цього робити. А тому на практиці українці за кордоном навряд чи будуть нести яку-небудь відповідальність.

Раніше ми повідомляли, як стати на військовий облік жінкам-медикам, чи треба самостійно йти до ТЦК та СП і яка відповідальність передбачена за відмову.

Нагадаємо, ми писали, чи повинен виключений з обліку повторно проходити ВЛК.

Також ми інформували, як працює реєстр військовозобов'язаних "Оберіг".