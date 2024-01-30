Кто из украинцев обязан стать на военный учет за границей — список

Военный учет украинцев за границей. Коллаж Новини.LIVE

Более 700 дней в Украине идет полномасштабная война из-за вторжения россии. В соответствии с решением власти действуют военное положение и всеобщая мобилизация. Все военнообязанные мужчины в этот период обязаны встать на военный учет в ТЦК и СП. Это касается даже тех украинцев, кто выехал за границу.

Кто именно из покинувших страну украинцев должен стать на военный учет за границей, где это можно сделать и предусмотрена ли ответственность за игнорирование данного правила, рассказываем далее в материале.

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Военный учет за границей — кто должен стать

Следует отметить, что военный учет осуществляется в соответствии с "Порядком организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов", утвержденным Постановлением Кабинета Министров Украины от 30 декабря 2022 г. № 1487.

В документе указано, что граждане Украины, которые являются призывниками, военнообязанными или резервистами и выехали за границу на срок более трех месяцев, должны стать на военный учет в течение 7 дней с момента прибытия на новое место временного пребывания.

К гражданам, которые должны стать на учет за границей, в частности, относятся:

призывники в возрасте от 16 до 27 лет;

военнообязанные и резервисты, не достигшие предельного возраста пребывания в запасе;

женщины от 18 до 60 лет с медицинским или фармацевтическим образованием;

женщины от 18 до 60 лет, добровольно служащие в рядах украинской армии;

по желанию — женщины, имеющие родственное с военным делом образование.

Военный учет за границей. Коллаж: Новини.LIVE

Где становиться на военный учет за границей

Если военнообязанное лицо покидает Украину больше, чем на три месяца, то оно обязано стать на военный учет в том государстве, в котором будет находиться. Для этого нужно будет посетить дипломатическое учреждение Украины (посольство, консульство).

При этом подчеркнем, что дипломатические учреждения не имеют права вручать повестки, речь идет лишь о военном учете.

После взятия на учет военнообязанного консульство обязано в семидневный срок проинформировать об оформлении консульского учета:

ТЦК и СП;

органы СБУ;

подразделения службы внешней разведки.

Какие документы необходимо иметь, чтобы стать на военный учет за границей

Для регистрации на военном учете вам нужно иметь следующие документы:

паспорт гражданина Украины;

документ, подтверждающий ваш статус в стране проживания (виза или разрешение на пребывание);

документы, подтверждающие вашу пригодность к военной службе;

военный билет или свидетельство о приписке, если вы раньше состояли на военном учете в Украине.

Документы для регистрации на военном учете. Фото: freepik.com

Что будет, если не стать на военный учет за границей

Для военнообязанных украинцев за границей, проигнорировавших военный учет, предусмотрена административная ответственность по ст. 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Наказанием будет штраф от тридцати до пятидесяти

не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Повторное совершение нарушения в течение года предусматривает наложение штрафа от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Однако налагать взыскания могут ТЦК и СП, дипломатическое учреждение не уполномочено это делать. А потому на практике украинцы за границей вряд ли будут нести какую-нибудь ответственность.

Ранее мы сообщали, как стать на военный учет женщинам-медикам, нужно ли самостоятельно идти в ТЦК и СП и какая ответственность предусмотрена за отказ.

Напомним, мы писали, должен ли исключенный из учета повторно проходить ВВК.

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