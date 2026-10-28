Звернення в ЦНАП та відстрочка у Резерв+. Фото: колаж Новини.LIVE

Верховна Рада подовжила мобілізацію з 31 жовтня 2026 року до 29 січня 2027 року, тож військовозобов'язаним час оновлювати відстрочки. Автоматичне подовження працює поки що не для всіх, тому адвокати радять подавати документи до ЦНАПів заздалегідь, не чекаючи закінчення терміну дії попереднього статусу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані від адвокатки Дар'ї Тарасенко.

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Новий період мобілізації та що буде з відстрочками

Після того як парламент затвердив продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 діб на період із 31 жовтня 2026 року до 29 січня 2027 року, перед тисячами українців постала проблема оновлення відстрочок.

Частина відстрочок справді можуть продовжитися автоматично без втручання людини. Проте, якщо система не оновила дані самостійно, військовозобов'язаному доведеться проходити весь шлях наново. Фактично це означає, що потрібно буде пройти знову процедуру оформлення, яка вимагає збору та подачі повного пакета паперів через Центри надання адміністративних послуг.

Нормативні акти не визначають конкретних термінів для подання нової заяви. Як пояснює адвокатка Дар'я Тарасенко, оскільки юридичний факт продовження мобілізації вже відбувся, громадяни можуть нести документи до ЦНАПів уже зараз.

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У проміжок часу між завершенням дії старого документа та оформленням нового чоловіка можуть просто мобілізувати. Саме тому адвокатка рекомендує подавати заяви завчасно.

Водночас існує імовірність недобросовісних дій з боку працівників ТЦК та СП. Вони можуть відхиляти завчасні звернення, мотивуючи це тим, що чинна відстрочка ще діє. У такій ситуації краще не панікувати і просто оперативно переподати зібраний пакет документів пізніше.

Що нести до ЦНАПу для подовження відстрочки

Для успішного проходження процедури оформлення Дар'я Тарасенко нагадує про необхідність мати при собі такі документи:

оригінал паспорта громадянина України;

довідку про присвоєння ідентифікаційного коду;

актуальний військово-обліковий документ;

вичерпний перелік документів, які підтверджують право на відстрочку (згідно з вимогами додатка 5 до постанови КМУ №560).

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Україні змінилися правила подання документів на отримання відстрочки від мобілізації. Відтепер територіальні центри комплектування більше не здійснюють прийом таких заяв. Оформити звернення військовозобов'язані тепер можуть дистанційно через застосунок "Резерв+" або особисто у Центрах надання адміністративних послуг.

Паралельно нещодавно було розширено перелік категорій, які мають право на відстрочку від призову. До нього внесли штатних співробітників і членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО).