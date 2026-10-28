Обращение в ЦНАП и отсрочка в резерве +. Фото: коллаж Новини.LIVE

Верховная Рада продлила мобилизацию с 31 октября 2026 года по 29 января 2027 года, поэтому военнообязанным время обновлять отсрочки. Автоматическое продление работает пока не для всех, поэтому адвокаты советуют подавать документы в ЦНАП заранее, не дожидаясь окончания срока действия предыдущего статуса.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные от адвоката Дарьи Тарасенко.

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Новый период мобилизации и что будет с отсрочками

После того как парламент утвердил продление военного положения и общей мобилизации еще на 90 суток на период с 31 октября 2026 года по 29 января 2027 года, перед тысячами украинцев встала проблема обновления отсрочок.

Часть отсрочок действительно может продлиться автоматически без вмешательства человека. Однако если система не обновила данные самостоятельно, военнообязанному придется проходить весь путь заново. Фактически это означает, что нужно будет пройти снова процедуру оформления, которая требует сбора и подачи полного пакета бумаг через Центры предоставления административных услуг.

Нормативные акты не определяют конкретные сроки для подачи нового заявления. Как объясняет адвокат Дарья Тарасенко, поскольку юридический факт продления мобилизации уже состоялся, граждане могут нести документы в ЦПАП уже сейчас.

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В промежуток времени между завершением действия ветхого документа и оформлением нового мужчины могут просто мобилизовать. Именно поэтому адвокат рекомендует подавать заявления раньше времени.

В то же время, существует вероятность недобросовестных действий со стороны работников ТЦК и СП. Они могут отклонять заблаговременное обращение, мотивируя это тем, что действующая отсрочка еще не действует. В такой ситуации лучше не паниковать и просто оперативно передать собранный пакет документов позже.

Что нести в ЦПАП для продления отсрочки

Для успешного прохождения процедуры оформления Дарья Тарасенко напоминает о необходимости иметь при себе следующие документы:

оригинал паспорта гражданина Украины;

справку о присвоении идентификационного кода;

актуальный военно-учетный документ;

исчерпывающий перечень документов, подтверждающих право на отсрочку (согласно требованиям приложения 5 к постановлению КМУ №560).

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине изменились правила подачи документов на получение отсрочки от мобилизации. Теперь территориальные центры комплектования больше не осуществляют прием таких заявлений. Оформить обращения военнообязанные теперь могут дистанционно через приложение "Резерв+" или лично в центрах предоставления административных услуг.

Параллельно недавно был расширен список категорий, имеющих право на отсрочку от призыва. В него внесли штатных сотрудников и членов Национального агентства по обеспечению качества высшего образования.