Кого з українців можуть зобов'язати пройти повторну ВЛК — оновлений законопроєкт

ТЦК та СП сучасного формату у Києві. Фото: facebook.com/KyivMTCK/

В Україні триває процес загальної мобілізації. Військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років виписують повістки для уточнення даних. Після чого їх можуть зобов'язати пройти військову медкомісію, щоб встановити придатність до військової служби. Водночас Кабмін вніс до ВРУ новий законопроєкт щодо військового обліку, мобілізації та військової служби, один з пунктів якого передбачає зобов'язати деякі категорії українців повторно пройти ВЛК.

Так, це передбачено проєктом закону №10449 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку", який опубліковано на сайті ВРУ.

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Відповідно до пояснювальної записки, повторне медичне обстеження можуть зобов'язати пройти:

1. Військовозобов’язаних громадян, які працюють (проходять службу) на посадах у:

Національній поліції України;

Службі судової охорони;

Державному бюро розслідувань;

Бюро економічної безпеки України;

органах і підрозділах цивільного захисту;

Державної кримінально-виконавчої служби України.

2. Обмежено придатних громадян та за переходу на військовий облік військовозобов'язаних та резервістів розвідувального органу Міністерства оборони України, оновлення громадянами України, які перебувають на військовому обліку, впродовж 60 днів своїх військово-облікових даних, зберігання здобувачами освіти права на відстрочку до завершення поточного навчального року, у разі втрати цього права.

3. Громадян України чоловічої статі віком від 25 до 55 років, яким після 24 лютого 2024 року встановлено інвалідність ІІ та ІІІ груп (крім тих, кому інвалідність ІІ та ІІІ груп встановлено за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час захисту Вітчизни, а також відсутності кінцівки внаслідок її ампутації), до кінця 2024 року на непридатність до військової служби на підставі переліку хвороб, станів та фізичних вад, затвердженого кабінетом міністрів України.

Важливо: якщо документ буде прийнято, такі громадяни повинні будуть пройти повторну ВЛК впродовж 60 днів від дня набрання чинності закону.

Раніше ми повідомляли, хто може скористатися електронною чергою для проходження військово-лікарської комісії та як це можна зробити.

Нагадаємо, ми писали, як ВЛК визначає, чи придатний чоловік до служби в ЗСУ.

Також ми розповідали, чи може призовник оскаржити висновок ВЛК та уникнути мобілізації.