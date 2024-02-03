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Некоторых украинцев хотят обязать пройти повторную ВВК — кого коснется изменение

3 февраля 2024 05:38
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба
Кого из украинцев могут обязать пройти повторную ВВК — обновленный законопроект
ТЦК и СП современного формата в Киеве. Фото: facebook.com/KyivMTCK/
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба

В Украине идет процесс всеобщей мобилизации. Военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет выписывают повестки для уточнения данных. После чего их могут обязать пройти военную медкомиссию, чтобы установить пригодность к военной службе. В то же время Кабмин внес в ВРУ новый законопроект по военному учету, мобилизации и военной службе, один из пунктов которого предусматривает обязать некоторых категорий украинцев повторно пройти ВВК.

Так, это предусмотрено проектом закона №10449 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета", опубликованном на сайте ВРУ.

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Кого из украинцев могут обязать пройти повторную ВЛК - обновленный законопроект
Военнообязанный мужчина проходит ВВК. Фото: google.com

Согласно пояснительной записке, повторное медицинское обследование могут обязать пройти:

1. Военнообязанных граждан, работающих (проходящих службу) в должностях в:

  • Национальной полиции Украины;
  • Службе судебной охраны;
  • Государственном бюро расследований;
  • Бюро экономической безопасности Украины;
  • органах и подразделениях гражданской защиты;
  • Государственной уголовно-исполнительной службе Украины.

2. Ограниченно пригодных граждан и при переходе на военный учет военнообязанных и резервистов разведывательного органа Министерства обороны Украины, обновление гражданами Украины, состоящих на военном учете, в течение 60 дней своих военно-учетных данных, хранение получателями образования права на отсрочку до завершения текущего учебного года, в случае утраты этого права.

3. Граждан Украины мужского пола в возрасте от 25 до 55 лет, которым после 24 февраля 2024 года установлена инвалидность ІІ и ІІІ групп (кроме тех, кому инвалидность ІІ и ІІІ групп установлена по результатам заболеваний, ранений (травм, контузий, увечий), полученных) во время защиты Отечества, а также отсутствия конечности в результате ее ампутации), до конца 2024 года на непригодность к военной службе на основании перечня болезней, состояний и физических недостатков, утвержденного кабинетом министров Украины.

Важно: если документ будет принят, такие граждане должны будут пройти повторную ВВК в течение 60 дней со дня вступления закона в силу.

Ранее мы сообщали, кто может воспользоваться электронной очередью для прохождения военно-врачебной комиссии и как это можно сделать.

Напомним, мы писали, как ВВК определяет, пригоден ли мужчина к службе в ВСУ.

Также мы рассказывали, может ли призывник оспорить заключение ВВК и избежать мобилизации.

война
Украина
мобилизация
законопроект
ВВК
военнообязанные

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