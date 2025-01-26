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Деяких жінок можуть призвати з 1 лютого — кого це стосується

26 січня 2025 16:22
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор
Мобілізація жінок — хто може піти служити з 1 лютого
Жінки військові. Фото: УНІАН
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор

В Україні немає призову жінок на військову службу проти їхньої волі. Однак, жінки, які мають медичну чи фармацевтичну освіту, повинні подати документи для військового обліку.

Про це пише УНІАН

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Нещодавно Президент України Володимир Зеленський ухвалив та підписав закон про зміни у військові службі. Так, передбачається, що жінки, які мають бажання йти у військо, мають стати на військовий облік та проходити базову військову підготовку. Після такої процедури вони вважатимуться військовозобов'язаними. Однак, проти їхньої волі мобілізувати жінок ніхто не зможе. 

Водночас, повнолітні жінки, які мають медичну або ж фармацевтичну спеціальність, повинні подавати документи для військового обліку. Їхні дані будуть внесені до реєстру. Однак, це не означає, що жінок будуть призивати в ЗСУ. Ця інформація потрібна, аби влада розуміла, скільки співробітників є у важливих галузях. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали, хто із жінок у 2025 році повинен стати на облік

Також ми повідомляли, що в Україні змінили правила військового обліку та БЗВП для жінок

жінки мобілізація війна в Україні військовозобов'язані фронт

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