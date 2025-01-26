Мобилизация женщин — кто может пойти служить с 1 февраля

Женщины военные. Фото: УНИАН

В Украине нет призыва женщин на военную службу против их воли. Однако, женщины, которые имеют медицинское или фармацевтическое образование, должны подать документы для воинского учета.

Об этом пишет УНИАН.

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Мобилизация женщин в Украине

Недавно Президент Украины Владимир Зеленский принял и подписал закон об изменениях в военной службе. Так, предполагается, что женщины, которые имеют желание идти в армию, должны стать на воинский учет и проходить базовую военную подготовку. После такой процедуры они будут считаться военнообязанными. Однако, против их воли мобилизовать женщин никто не сможет.

В то же время, совершеннолетние женщины, которые имеют медицинскую или же фармацевтическую специальность, должны подавать документы для воинского учета. Их данные будут внесены в реестр. Однако, это не означает, что женщин будут призывать в ВСУ. Эта информация нужна, чтобы власть понимала, сколько сотрудников есть в важных отраслях.

Напомним, недавно мы писали, кто из женщин в 2025 году должен стать на учет.

Также мы сообщали, что в Украине изменили правила воинского учета и БЗВП для женщин.