Мобілізація в Україні — кому дозволять проходити альтернативну службу за новим законом

Українські військовослужбовці на шикуванні. Фото: mil.gov.ua

В Україні є громадяни, які через свої релігійні переконання не можуть брати до рук зброю. У законодавстві для них передбачена можливість альтернативної служби, яка є невійськовою. Проте, вона доступна лише у мирний час. Тож віряни певних конфесій під час повномасштабної війни фактично втратили можливість відмовитися від зброї.

Читайте також:

Наразі у Верховній Раді України зареєстрували новий законопроєкт №11439, відповідно до якого військовозобов’язані зможуть відмовитись від військової служби через свої релігійні погляди навіть під час дії воєнного стану та загальної мобілізації.

Альтернативна (невійськова) служба в Україні — що передбачає новий закон

Даний проєкт закону має на меті внести зміни до ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо забезпечення конституційного права громадян на альтернативну (невійськову) службу.

Таким чином можливе розширення кола осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації.

До таких категорій хочуть віднести:

священнослужителів, які належать до церков і релігійних організацій (об’єднань);

громадян України, які письмово підтвердять, що виконання військового обов'язку суперечить їх релігійним переконанням.

Варто додати, що в останньому випадку виконання військового обов'язку має бути замінене альтернативною (невійськовою) службою.

Військовий читає біблію. Фото: depositphotos.com

Хто має право на альтернативну службу

Претендувати на альтернативну службу можуть військовозобов'язані, віросповідання яких не дозволяє брати до рук зброю. В Україні на законодавчому рівні закріплений список таких релігійних організацій. До них відносяться:

Адвентисти-реформісти;

Адвентисти сьомого дня;

Євангельські християни;

Євангельські християни-баптисти;

Покутники;

Свідки Єгови;

Товариство Свідомості Крішни;

Харизматичні християнські церкви (та церкви, прирівняні до них згідно із зареєстрованими статутами);

Християни віри євангельської (та церкви, прирівняні до них згідно із зареєстрованими статутами);

Християни євангельської віри.

При цьому вони мають документально або іншим чином підтвердити істинність переконань. До прикладу, принести в ТЦК та СП довідку від своєї релігійної громади.

Українські військовослужбовці на шикуванні. МОТЦК та СП/Facebook

Що означає альтернативна служба та де її проходять

У чинному ЗУ "Про військову службу та військовий обов’язок" зазначено, що таку службу проходять на підприємствах, в установах, організаціях, діяльність яких пов'язана із:

соціальним захистом населення;

охороною здоров’я;

захистом довкілля;

будівництвом;

житлово-комунальним господарством;

сільським господарством;

патронажною службою в організаціях Товариства Червоного Хреста України.

Раніше ми писали, що наразі робити військовозобов'язаним, яким віра не дозволяє брати зброю до рук, та чи можна уникнути мобілізації через релігійні переконання.

Нагадаємо, ми повідомляли, кому з мобілізованих українців дозволять служити за місцем проживання.

Також ми інформували, що у Міноборони підтримали законопроєкт про приватні військові компанії в Україні.